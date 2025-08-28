CFR Cluj se răzbună pe Oțelul iar Ciubăncan nu mai ajunge la Galați!

Transferul lui David Ciubăncan de la CFR Cluj la Oțelul Galați are șanse mici să se mai materializeze în această vară.

Ciubăncan a jucat în acest sezon într-un meci oficial pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Potrivit unor informații publicate de Gazeta Sporturilor, cele două părți au negociat timp de două luni, însă mutarea a căzut în ultimele zile.

Motivul? După ce gălățenii nu au dorit amânarea meciului direct, programat duminica trecută, oficialii CFR-ului au luat decizia să nu-l mai lase pe Ciubăncan (20 de ani) să plece la formația antrenată de Laszlo Balint.

„Nu ați vrut să reprogramăm, cum mai aveți tupeul să ni-l cereți împrumut pe Ciubăncan?!”, ar fi fost replica oamenilor din managementul grupării din Gruia, conform sursei menționată anterior.

Șefii CFR-ului ar fi dorit amânarea meciului de duminică, încheiat cu victoria Oțelului, scor 4-1. Ardelenii și-au dorit să aibă un program mai lejer înaintea meciului retur cu Hacken, însă oficialii gălățeni au respins categoric propunerea.

Șanse minime să joace la CFR

David Ciubăncan joacă pe aceeași poziție cu Louis Munteanu, vârf, și are șanse minime să câștige lupta pentru titularizare cu atacantul care a ieșit golgheter în sezonul trecut.

Pe aceeași poziție mai evoluează și Virgiliu Postolachi, Mohamed Badamosi și Marko Gjorgjievski, iar CFR negociază acum pentru transferul lui Simy Nwankwo, vârf cu 116 apariții în Serie A.

Ciubăncan a fost transferat în Gruia în 2023, însă nu a prins minute la prima echipă și a fost mereu cedat la alte formații. Ultima dată a evoluat sub formă de împrumut la Minaur Baia Mare, în Liga 3, echipă care a ratat promovarea în eșaonul secund la baraj.

Ținta gălățenilor și-a început cariera la Arad, la juniorii celor de la UTA, iar de atunci a mai evoluat pentru Șoimii Lipova, Poli Iași și Unirea Ungheni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: