Emil Boc, felicitări pentru Amalia Lică, gimnasta de 16 ani care aduce o medalie României după 33 de ani de pauză: „Are toate ingredientele unei mari campioane.”

Amalia Lică a cucerit argintul la Mondialele de gimnastică ritmică și a adus o medaliei României după o pauză de 33 de ani, iar primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, i-a transmis un mesaj sportivei de 16 ani.

Emil Boc spune că gimnasta Amalia Lică are toate ingredientele unei mari campioane | Foto: Facebook, Emil Boc

Amalia Lică a cucerit argintul, duminică, la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Rio de Janeiro și a adus astfel, o medalie României după o pauză de 33 de ani.

Cu această ocazie și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca i-a transmis un mesaj după perfomanța obținută.

Emil Boc: „Amalia Lică are toate ingredientele unei mari campioane”

„Felicitări, Amalia Lică! Medalie de argint la Campionatul Mondial de Gimnastică ritmică! Am avut plăcerea să o întâlnesc luna trecuta, la Cluj, pe Amalia Lică cu ocazia Cupei Mondiale organizate în Sala Polivalentă BT Arena! Chiar dacă are doar 16 ani, Amalia are toate ingredientele unei mari Campioane: grație, talent, tehnică, frumusețe, ambiție, modestie și atitudine de învingătoare! Felicitări, Amalia, încă o dată pentru reușita ta excepțională de la Rio de Janeiro! Felicitări, Irinei Deleanu, pentru modul în care conduce Federația Română de Gimnastică ritmică și pentru modul în care promovează și susține valorile naționale!”, a transmis Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Sportiva română Amalia Lică (16 ani) a cucerit medalia de argint în finala de la măciuci, duminică, la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Rio de Janeiro.

Aurul a fost obținut de germanca Darja Varfolomeev, campioana olimpică en titre la individual compus, cu 31,700 puncte, Lică a cucerit argintul cu 29,000 puncte, iar bronzul a revenit bulgăroaicei Stiliana Nikolova, cu 28,800 puncte.

România, medalie la Mondialele de gimnastică ritmică după o pauză de 33 de ani

România mai câștigase o singură medalie la Mondiale, în 1992 (Bruxelles), la coardă, prin Irina Deleanu, actuala președintă a Federației Române de Gimnastică Ritmică.

„România a zguduit Rio! Amalia Lică a intrat în istorie, alături de antrenoarea sa Adriana Mitroi - două suflete, o singură luptă, un rezultat care scrie viitorul gimnasticii românești. Echipa României a fost acolo, unită: Andreea Verdeș și Cătălina Radu, luptătoare până la capăt. Diana Valeanu, stâlpul din spatele fetelor. Marinela Jipa, ochiul vigilent care nu iartă nicio greșeală. Irina Deleanu, președinta FRGR, motorul unei federații care a arătat că România nu cedează, nu renunță și nu se teme. Rio 2025 a fost scena unde România și-a strigat numele cu forță. Și abia e începutul!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a FRGR după medalia câștigată de Amalia Lică.

