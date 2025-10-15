Mai multe măsuri de siguranță pentru elevi în preajma școlilor din Cluj-Napoca: Radare fixe și noi locuri de acces în unitățile de învățământ

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat un alt set de măsuri pentru siguranța elevilor în jurul școlilor din oraș.

Adiministrația locală din Cluj-Napoca a propus încă un set de măsuri pentru siguranța copiilor în zona școlilor din oraș | Foto: Captură video, Dan Tarcea

Recent, Primăria a schimbat regulile în jurul școlilor.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunțase că în apropiere unităților de învățământ din oraș vor fi montate garduri de protecție, trecerile de pietoni vor fi supraînălțate, acolo unde zona o permite, iar stâlpișori vor fi instalați pentru a crește vizibilitatea copiilor pe trotuare și mai ales în apropierea trecerilor de pietoni.

Radare fixe în Cluj-Napoca și noi puncte de acees în școli

Acum, administrația locală a revenit cu un nou set de măsuri de protecție pentru elevi.

Printre aceste propuneri se numără:

Montare de radare fixe pe anumite tronsoane, atunci când legislația va permite acest lucru, pentru a descuraja depășirea vitezei și a crește siguranța rutieră în zonele frecventate de copii.

pe anumite tronsoane, atunci când legislația va permite acest lucru, pentru a descuraja depășirea vitezei și a crește siguranța rutieră în zonele frecventate de copii. Crearea de noi puncte de acces în școli , acolo unde este posibil, și folosirea celor care există deja, dar nu sunt utilizate - pentru a reduce aglomerația la intrările principale;

, acolo unde este posibil, și folosirea celor care există deja, dar nu sunt utilizate - pentru a reduce aglomerația la intrările principale; Implementarea programului „Rute sigure către școală”, care presupune identificarea și semnalizarea traseelor pietonale cele mai sigure pentru elevi, prin marcaje și indicatoare dedicate.

Viceprimarul Dan Tarcea: „Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru noi”

„Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru noi. Continuăm pas cu pas pentru un drum mai sigur spre și de la școală, în fiecare zi, pentru fiecare copil”, a transmis Dan Tarcea, într-o postare pe Facebook.

Aceste măsuri au fost propuse, marți, 14 octombrie 2025, în cadrul Comisiei de circulație, într-o discuție la au participat Poliția Municipiului, Polița Locală, consilieri locali și reprezentanți de la Siguranța Circulației.

