Florin Gardoș și povestea transferului ratat la CFR: „Chiar regret!”

Fostul fundaș Florin Gardoș (36 de ani) a rememorat cum, în urmă cu 8 ani, a fost la un pas să semneze cu CFR Cluj.

Florin Gardoș, pe stadionul CFR-ului | Foto: Florin Gardoș Facebook

Invitat de jurnalista Anda Maxim în cadrul rubricii „Întrebați și Voi” de la Orange Sport, fundașul care s-a retras în urmă cu 4 ani a povestit de ce nu s-a întors la FCSB după experiența din Anglia.

Gardoș și-a amintit că, înainte să o aleagă pe Universitatea Craiova, a avut pe masă o ofertă de la CFR Cluj, dar care nu s-a materializat din cauză că fotbalistul aștepta o altă ofertă din Turcia iar oficialii clubului din Gruia au ales să transfere un alt jucător.

„Când am semnat cu cei de la Craiova, am vrut să mă întorc la FCSB, dar nu m-au vrut. Trebuia să vorbesc cu domnul Becali direct. Regret că am mers la Craiova pentru că era Devis Mangia antrenor.

Cu șase luni înainte (vara anului 2017 n.red) am avut ofertă de la CFR și pe aceea chiar o regret pentru că ei au ajuns să domine fotbalul în următorii ani. Timingul n-a fost grozav, am ratat un avion și din principiu de-asta nu s-a făcut transferul.

Eu eram în Anglia, era ultima zi de transferuri în România. Cei de la CFR mi-au spus să iau avionul de dimineață, era la ora 7 un avion și trebuia să ajung la Cluj. Impresarul meu, Dragoș Sîrbu, mi-a zis: «Mai stai, așteptăm ceva din Turcia». Greșeala mea a fost că n-am mers să aștept la Cluj, că nu trebuia neapărat să aștept în Anglia.

Pe la ora 11 mi-a venit răspunsul din Turcia, aveam OK-ul pentru CFR, dar cei de la CFR mi-au spus: «Da, dar la tine e ora 11, la noi e ora 13, suntem pe ultima sută de metri cu cineva». Am vrut să iau avion privat, era programat, dar a trebuit să-l anulez pentru că ei îl semnaseră pe Kevin Boli”, a relatat Gardoș în cadrul emisiunii menționate anterior.

După experiența de la Craiova, Gardoș a mai evoluat pentru Poli Iași și Academica Clinceni, club alături de care, în sezonul 2020/2021, a produs o adevărată surprisă la nivelul Superligii și s-a calificat în play-off.

