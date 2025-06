„U” Cluj, victorie în primul amical din Austria. Neluțu Sabău: „Un debut care ne motivează”.

„U” Cluj s-a impus (2-1) în primul meci de pregătire disputat cu SKU Amstetten, în cantonamentul din Austria. „Chiar dacă e un meci amical, important este câ am câștigat și că nu au fost accidentări”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău („U” Cluj), despre primul amical al verii disputat de „studenți” în cantonamentul din Austria: „Echipa s-a implicat, iar o victorie contează”|Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„U” Cluj a reușit să deschidă, sâmbătă, seria amicalelor din cantonamentul din Austria printr-o victorie în fața divizionarei secunde austriece, SKU Amstetten (2-1).

Golurile lui Macalou (39) și Bota (71) au adus victoria „Șepcilor roșii”.

Neluțu Sabău: Echipa s-a implicat, iar o victorie contează

Antrenorul „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a apreciat prestația „studenților”, în ciuda oboselii cumulate în urma antrenamentelor. În continuare, FC Universitatea Cluj va miza pe antrenamente specifice de pregătire, pentru partida cu Sigma Olomouc.

„O victorie contează mult în condițiile în care sunt meciuri greu de jucat în această perioadă, băieții sunt destul de obosiți. Ne-am concentrat pe pregătirea fizică, mai puțin pe cea specifică, pe care o începem de fapt cu acest joc.

Dar sunt mulțumit că s-au implicat foarte mult, am încercat să jucăm ceea ce am exersat la antrenamente, au fost clar câteva situații bune și un debut cu o victorie, care ne dă o stare de spirit mai bună. Chiar dacă e un meci amical, important este câ am câștigat și că nu au fost accidentări”, a declarat la încheierea partidei antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, potrivit FC Universitatea Cluj.

Sabău a explicat că unul dintre obiectivele trasate pentru amicalele din cantonament a fost în evitarea accidentărilor.

FC Universitatea Cluj - SKU Amstetten 2-1. Echipa de start:

Gertmonas - Chipciu, Cristea, Artean, Barstan - Codrea, Simion, Bic - Nistor - Thiam, Macalou

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Următoarea partidă amicală a Universității va avea loc luni, 30 iunie, împotriva celor de la Sigma Olomouc, cu începere de la ora locală 18:00 (19:00 ora României).

