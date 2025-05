Rapid, sancționată de Comisia de Disciplină cu 60.000 de lei și fără suporteri la meciul cu „U” Cluj

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis, miercuri, sancționarea echipei de fotbal Rapid București cu penalitate sportivă de 60.000 de lei și interzicerea prezenței suporterilor la partida din ultima etapă a play-off-ului Superligii, din deplasare, cu Universitatea Cluj.

Rapid, sancționată de Comisia de Disciplină cu 60.000 de lei și fără suporteri la meciul cu „U” Cluj| Foto: Paul Gheorgheci

Sancțiunile au fost stabilite în urma incidentelor înregistrate în timpul partidei Dinamo - Rapid, scor 0-0, din etapa a 8-a a play-off-ului, echipa organizatoare fiind de asemenea sancționată, cu penalitate sportivă de 56.952 de lei.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 56.952 lei. În conformitate cu art.45.1 din RD, va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.b, respectiv penalitate sportivă de 56.952 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 25.312 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la următorul joc ce se va disputa în deplasare. În conformitate cu art.45.1 din RD va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la următorul joc ce se va disputa în deplasare”, se arată în decizia comisiei publicată pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

„U” Cluj, amendată de FRF

În cadrul aceleiași ședințe s-a decis sancționarea echipelor Universitatea Cluj, cu 15.000 de lei, și FCSB, cu 11.250 de lei, în urma incidentelor de la partida directă din etapa a 8-a a play-off-ului, câștigată de campioană cu 2-0.

„AS FC Universitatea Cluj vs. FC FCSB - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c. raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, precizează sursa citată.



