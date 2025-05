Ovidiu Sabău („U” Cluj), mesaje de încurajare pentru jucători înainte de meciul cu FCSB: „Trebuie să fie în formă absolut toți jucătorii, să poată juca la potențialul lor maxim”

„U” Cluj se pregătește de duelul de pe teren propriu din cadrul etapei a 8-a a play-off-ului SuperLigii, împotriva celor de la FCSB, programat duminică, de la ora 20:30. Ovidiu Sabău le-a transmis jucătorilor mesaje de încurajare.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

La conferința de presă premergătoare confruntării de duminică, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a transmis un mesaj jucătorilor.

„Trebuie să fie în formă absolut toți jucătorii, să poată juca la potențialul lor maxim. Starea de spirit contează, la fel și încrederea pe care o avem. Vor fi probabil undeva peste 24-25 de mii de spectatori, suporteri, fani, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, nu avem voie să-i dezamăgim și aici nu ne referim doar la rezultat. Ar fi trebuit ca în această săptămână să fi pregătit foarte bine meciul, să arătăm bine mâine ca formă sportivă, să putem alerga în primul rând. Știm ce înseamnă FCSB în momentul de față, iar tu, ca echipă, trebuie să arăți bine fizic. Partea cealaltă, de tactică, de realizări individuale e ok, dar trebuie să fim o echipă.

Ne-am câștigat aprecierea și respectul oamenilor, ar fi păcat să dezamăgim acum, la sfârșit. Cred că prin tot ceea am făcut am arătat că suntem o echipă, avem calitate, valoare. Nu ne face bine să ne mulțumim doar cu ce am făcut până acum și să intervină acea stare de relaxare, de automulțumire. Mai sunt încă puncte în joc, care ne pot clasa pe primele locuri, pe locul 2 sau 3. Se poate, pentru că noi am terminat campionatul (regular-n.red.) cu echipele din play-off pe primul loc, deci înseamnă că atunci când am fost ce trebuie, am arătat bine și i-am pus în dificultate pe toți. Cei de la FCSB au un lot competitiv, cu aproape două echipe, dar cred că trebuie să le acord mai multă încredere jucătorilor mei, pentru că sunt capabili să joace și să câștige astfel de meciuri”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Probleme de lot înainte de partidă

Antrenorul Universității a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă înaintea meciului cu FCSB.

„E adevărat că avem și ceva probleme medicale, dar nu zic asta pentru a-mi găsi o scuză sau a-mi pregăti un joc mai modest, dar e important să cunoască și ei situația. În primul rând, sunt Jasper și Boboc, Alex Chipciu e suspendat, Simion, din păcate s-a accidentat săptămâna aceasta, la fel și Bic. Pe Popescu nu putem încă să-l folosim, pentru că a avut trei luni în care nu s-a antrenat. La fel, Bettaieb nu este nici el. Se simte acest lucru, dar tu nu te gândești la asta, ci doar la importanța acestui joc și să găsești soluții. Pe cei care intră trebuie să-i conștientizezi, să-i responsabilizezi, să-i faci să se simtă importanți, să lupte pentru ei, pentru echipă. Contează și ritmul pe care îl au, dar la un astfel de joc cred că ai capacitatea de a-ți depăși limitele sau de a juca la nivelul tău cel mai bun când ai așa o atmosferă și atâta lume la stadion”, a adăugat Ovidiu Sabău.

