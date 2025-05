A doua victorie pentru U-BT Cluj în seria cu Rapid București. Mihai Silvășan: „A fost un meci mai complicat”

U-BT Cluj a făcut un pas mare spre semifinalele Ligii Naționale, după ce a obținut a doua victorie în seria cu Rapid București.

Clujenii au pus stăpânire pe joc încă din primele minute, când au condus cu 8-0. Intrat pe teren, Mihai Măciucă a mărit avantajul după un coș de la mare distanță, 18-8. Rapidiștii au avut o tresărire, folosindu-se în atac de viteza americanului Eugene. La rândul său, Armus a furnizat puncte în spațiul de trei secunde.

Baschetbaliștii clujeni au păstrat un ritm de joc ridicat, mingea circulând eficient. S-a evidențiat Mihai Măciucă, pus în valoare de către colegii săi. Mișu a marcat din spatele semicercului în repetate rânduri și a adus un avantaj liniștitor. Ca o completare au venit punctele aduse de Zach Hankins, care nu a avut adversar în zona de trei secunde. Astfel, U-Banca Transilvania nu a întâmpinat emoții până la final.

„A fost un meci mai complicat din punct de vedere al atacului nostru, nu am mai avut chiar așa ritm. Nu am marcat atât de multe puncte ușoare, dar am controlat partida și mă bucură apărarea. Am primit 67 de puncte, e oarecum normal, întrucât Rapidul a jucat fără fundașul principal. Efortul a fost, intensitate a fost. Mergem mai departe, luăm pas cu pas, fiecare antrenament și fiecare meci. Încercăm să fim constanți și să ne facem treaba! Sasu Salin nu a jucat, nu este accidentat. A fost decizia mea să nu evolueze. Probabil va juca la București și alt jucător străin va sta”, a declarat Mihai Silvășan, citat de u-bt.ro

