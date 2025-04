Neluțu Sabău („U” Cluj), înaintea partidei cu Universitatea Craiova: „Avem nevoie de determinare și echilibru pentru un scor bun”

„U” Cluj va disputa, sâmbătă, meciul cu Universitatea Craiova, într-o partidă contend pentru etapa a șasea din play-off-ul Superligii. „Jucăm acasă: trebuie să abordăm jocul cu încredere”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău („U” Cluj), despre partida cu Universitatea Craiova: „Trebuie să abordăm meciul cu încredere”|Foto: Paula Copaciu – monitorulcj.ro

FC Universitatea Cluj primește, sâmbătă, vizita celor de la Universitatea Craiova, într-un meci decisiv pentru poziționarea în clasamentul din campionatul intern și participarea ulterioară în cupele europene.

Momentan, „U” Cluj se regăsește pe poziția a treia a clasamentului Superligii, cu 32 de puncte, la o distanță de un punct de echipa adversă.

Neluțu Sabău: Trebuie să abordăm meciul cu încredere

În ciuda problemelor de lot - accidentări în cazul lui Boboc și Dan Nistor, „U” Cluj se află într-un moment bun, spune antrenorul echipei, Ioan Ovidiu Sabău.

Înfrângerea cu Dinamo a reprezentat o lecție pe care „studenții” au învățat-o, iar în urma unei noi abordări au marcat decisiv în partida cu FC Rapid.

„În prezent arătăm foarte bine, „U” Cluj are un joc dinamic, controlează jocul. În ultimele două săptămâni, după înfrângerea cu Dinamo, am crescut foarte mult: atât din punct de vedere mental, cât și al abordării”, a declarat antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău, în conferința de presă care a prefațat meciul de sâmbătă.

Antrenorul „U” Cluj”, Ioan Ovidiu Sabău: „Avem nevoie de determinare și echilibru”|Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Sabău vrea un joc ofensiv, fără a oferi prea multe șanse craiovenilor pe contraatac.

„Așteptările mele sunt realiste. Am încredere că vom fi la nivelul meciului cu Rapid. Echipa este în creștere, au revenit niște jucători importanți. Din punct de vedere al formei sportive, cred că suntem într-un moment bun, aspect ce trebuie să dea încredere jucătorilor.

Jucăm acasă, suntem favoriți. Trebuie să abordăm cu încredere. Putem obține locurile 3-4 printr-o victorie cu Craiova.

Avem nevoie de determinare și echilibru pentru acest meci. Adversarii sunt buni pe partea de contraatac, aspect pe care l-am observat în urma analizei făcute, iar noi nu trebuie să rămânem descoperiți.

Avem mici probleme medicale: să vedem dacă Boboc își va reveni; de asemenea, Dan Nistor, care are acea problemă la tendon. Dar, așa cum am făcut-o și la București, am jucători pe care să îi folosesc în teren astfel încât să nu fie probleme.

Presiunea este pe ambele echipe. Și noi o resimțim, pentru că ne dorim mai mult”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău în conferința de presă susținută vineri, înaintea partidei cu Universitatea Craiova.

„U” Cluj – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 20.00, pe Cluj Arena.

