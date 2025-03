Antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, despre debutul dificil de la Craiova: „Nu trebuie să ne pierdem încrederea”.

„U” Cluj a început play-off-ul cu o înfrângere dureroasă în Bănie (3-0). „Avem potențial, nu trebuie să ne pierdem încrederea”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj| Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Neluțu Sabău, antrenorul „U” Cluj, a comentat debutul dificil al „studenților” în etapa play-off-ului din campionatul intern.

„U” Cluj nu a reușit să înscrie în partida disputată în deplasare cu cei de la Universitatea Craiova, astfel că meciul s-a încheiat în defavorea elevilor lui Sabău (Universitatea Craiova – „U” Cluj, 3-0).

Neluțu Sabău: Trebuie să arătăm mai bine

După cum arată tehnicianul „U” Cluj, echipa ar fi reușit să intre in joc ofensiv chiar și la 2-0, însă a fost nevoie de mai multă prezență de spirit în teren.

„O primă repriză în care au reușit să înscrie la acea ocazie. N-am putut intra în joc să facem 1-1. Ei au dat gol, noi am dat peste poartă. Au venit greșeli, au reușit să facă 3-0, dar și la 2-0 puteam intra în joc. Craiova a fost mai bună, este clar! Avem mult de lucru la jocul de posesie. Am avut în unele momente un pic de teamă, nu am avut încredere să ținem mai mult de minge, când adversarul a pus presiune am pierdut-o destul de ușor. Au fost acele momente în care cu atenție, puțină inspirație poate, am fi putut intra în joc”, a explicat Ioan Ovidiu Sabău în conferința desfășurată la încheierea partidei.

În perioada ce va urma, „studenții” își vor analiza evoluția, iar antrenorul Neluțu Sabău spune că jucătorii nu trebuie să își piardă încrederea, în condițiile în care unii dintre elevii săi evoluează sub potențialul maxim.

„Trebuie să ne analizăm fiecare evoluția, să vedem ce avem de făcut, să-i ajut pe jucători să joace, cred că sunt jucători care joacă sub nivelul lor, să-I aduc în această perioadă la o formă sportivă bună, dar și la o stare mentală bună, de încredere.

Nu cred că putem trage concluzii pripite. E primul joc, nu trebuie să ne agităm, să ne pierdem încrederea, dar și noi trebuie să arătăm mai bine.

Mai sunt 9 meciuri, ne pregătim mai bine, să fim mai inspirați în fața porții, să vedem și cu sistemul de joc, să nu apară accidentări”, a explicat Neluțu Sabău.

Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului Superligii.

„U” Cluj se plasează momentan pe poziția a patra a clasamentului, cu 26 de puncte.

La finalul lunii martie, pe Cluj Arena se va disputa derby-ul Clujului: „U” Cluj – CFR Cluj.

