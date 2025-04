Ovidiu Sabău, mesaj către jucători înaintea partidei cu Rapid București: „Ne așteaptă un meci greu”

Universitatea Cluj întâlnește Rapid București în cadrul ultimei etape din turul play-off-ului Superligii sâmbătă, de la ora 20:00.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: Paul Gheorgheci - monitorulcj.ro

Înaintea acestei confruntări, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a punctat atuurile adversarului și a transmis un mesaj de încredere și responsabilizare jucătorilor săi.

„Ne așteaptă un meci greu, Rapid arată bine în momentul de față, am văzut și a doua repriză cu CFR. Este o echipă organizată, foarte bună pe tranziție pozitivă, cu jucători de viteză, în 4-5-1 sau 4-4-2, cu Petrila și Dobre în benzi. Contează mult că am câștigat cele două meciuri cu ei, dar contează cum arăți tu ca echipă și mentalul, să nu cedăm. Dacă mă supără ceva la o echipă, mă supără când cedează mental. Și nu avem voie, pentru că încă suntem plătiți și oamenii își pun mari speranțe în noi. Trebuie să fim mult mai atenți și mult mai motivați. Jucătorii nu trebuie să arate așa cum am arătat la ultimul joc, ci să arate că au capacitatea de a juca meciuri frumoase, de a se implica emoțional. Să se vadă în fiecare moment că faci pressing, că pierzi mingea și fugi după adversar să recuperezi, că îți pasă de echipă, că ai trăiri în timpul jocului și că ești nemulțumit când nu ai realizări. Să fii prezent, nu ai voie să fii absent, să te plimbi pe teren în timpul jocului, să ai acele stări ca la un meci amical. Nu trebuie să vedem așa ceva la un jucător profesionist și respectat. Îmi doresc foarte mult să fi ajuns mesajul acolo unde trebuie, sunt jucători care au arătat foarte bine, au calitate, avem identitate ca joc, dar în ultimul timp nu ne-am prezentat cum trebuie și asta trebuie să ne dea de gândit. Să nu fim superficiali și să luăm lucrurile de la sine, nu e normal", a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Tehnicianul „Șepcilor roșii" nu își pierde încrederea în elevii săi și vrea să vadă o schimbare de atitudine față de ultimele meciuri pentru îndeplinirea obiectivului.

