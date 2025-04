Dan Petrescu (CFR Cluj), despre remiza cu Rapid: „Nu am fost noi!”

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Rapid București, 1-1, luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Superligii de fotbal. „A fost cel mai slab joc al nostru în 2025”, spune antrenorul „feroviarilor”, Dan Petrescu.

Dan Petrescu, după remiza cu Rapid: „Cel mai slab joc din acest an”|Foto: CFR 1907 Official

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Rapid București (1-1), iar astfel echipa lui Dan Petrescu a obținut doar un punct, fără a accede pe prima poziție a clasamentului Superligii.

„Bursucul” a apreciat jocul elevilor săi din prima repriză, însă finalul meciului nu a fost unul pe măsura așteptărilor: „Era fantastic dacă obțineam victoria”, a declarat antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, în conferința de presă de la finalul partidei.

„Cel mai slab joc din acest an”

CFR a deschis scorul prin fundașul Leo Bolgado (7), cu o lovitură de cap, iar Rapid a egalat după pauză (52), prin mijlocașul estonian Mattias Kait.

„Cred că a fost cel mai slab joc al nostru din acest an. Am avut multe meciuri până acum, dar am arătat altfel, mai ales în meciurile de acasă.

Prima repriză nu a fost rea, până în minutul 43, când adversarii au avut o ocazie mare. Până atunci am controlat destul de bine jocul. Iar în repriza secundă am contat mai puțin noi, iar ocaziile mai mari le-a avut Rapid.

Până la urmă, dacă nu poți să câștigi, e bun și un punct decât nimic. Cu toate că ne doream victoria și era fantastic dacă câștigam, mai ales că treceam pe primul loc. Ne doream toți să căștigăm, dar n-am putut. N-am fost noi, cei care am fost anul ăsta”, a declarat Dan Petrescu la încheierea partidei.

CFR Cluj se plasează pe poziția a doua în clasamentul Superligii de fotbal, cu 34 de puncte, la două puncte distanță de liderul FCSB.

În continuare, CFR Cluj va disputa duminică, în deplasare, partida cu FCSB.

