Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, înaintea partidei cu Rapid: „Va fi un meci dificil, dar vreau o echipă implicată pe teren”

CFR Cluj va disputa, luni, partida cu Rapid București în etapa a patra din play-off-ul Superligii. „Sper să văd o echipă cu «foame», să fie foarte agresivă și să joace fotbal”, spune antrenorul „feroviarilor”, Dan Petrescu.

Dan Petrescu (CFR Cluj): „Sper să văd o echipă cu «foame» care să joace fotbal”|Foto: monitorulcj.ro

CFR Cluj, echipă clasată momentat pe poziția a doua a Superligii, cu 33 de puncte, va primi vizita celor de la Rapid București, echipă poziționată pe locul șase, cu 27 de puncte.

Giuleştenii au câştigat doar trei dintre cele 16 deplasări din ediţia curentă, iar de alte opt ori au terminat la egalitate. În același timp, CFR Cluj are cel mai bun atac din campionat, 61 de goluri marcate, dintre care 36 în repriza secundă.

„Atunci când joci acasă vrei să câștigi”

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, se așteaptă la un meci dificil, chiar dacă nu are probleme de lot.

Tehnicianul spune că vrea mai multă mobilizare în teren din partea „feroviarilor”, în condițiile în care echipa adversă poate face un joc foarte bun.

„E clar că atunci când joci acasă vrei să câștigi. Presiunea e mai mare la noi decât la ei. Va fi un meci greu, Rapid pare că a găsit formula de start, sistemul de joc. Antrenorul care are experiențp și oriunde merge scoate rezultate. Sunt și jucători foarte buni, șase din ei au fost la CFR, i-am antrenat și eu și, de obicei, ex-jucătorii mei au făcut un joc excelent împotriva mea”, a explicat Dan Petrescu în conferința de presă care a prefațat partida de luni.

„Nu avem nicio problemă de lot. (...). Dar nu pot să spun că am fost 100% mulțumit cu ce am văzut la antrenamente. Am avut ședințe cu ei. Nu mi s-au părut așa motivați și concentrați cum am vrut eu. Sper să mă înșel. Trebuie să rămânem concentrați și să fim serioși. Sper să văd o echipă cu «foame», adică să fie foarte agresivă, să joace fotbal, să dea goluri”, a adăugat antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu.

Cea mai recentă confruntare directă din Superliga, disputată în noiembrie 2024, s-a încheiat la egalitate: CFR Cluj - Rapid 1-1, marcatori Alin Fică, respectiv Borisav Burmaz.

CFR Cluj – Rapid București se joacă luni, 14 aprilie, de la ora 20.30, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu.

