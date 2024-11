CFR Cluj, egal în meciul contra Rapid. Dan Petrescu și-a desființat jucătorii: „Sunt foarte supărat”

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

CFR a deschis scorul prin Alin Fică (81), autorul unui şut de la 18 metri, dar oaspeţii au egalat prin sârbul Borisav Burmaz (90), care a reluat în plasă din câţiva metri centrarea lui Andrei Borza.

Rapid a avut două ocazii în prima repriză, prin Tobias Kristensen (31) şi Claudiu Petrila (37), însă ambii au fost imprecişi. Adrian Păun (29) a semnat cea mai mare ocazie a gazdelor (29), cu un şut pe lângă poartă de la 22 de metri.

În partea secundă, gabonezul Aaron Boupendza (73) a şutat în bara transversală, iar şutul Florent Hasani din marginea careului a fost reţinut de Otto Hindrich (80). Clujenii au avut o ocazie mare prin Matei Ilie (79), care a reluat pe lângă poartă din 5 metri.

CFR e neînvinsă de şapte meciuri, în care are trei victorii şi patru egaluri. Rapid nu a pierdut de cinci etape, în care a adunat trei victorii şi două egaluri. Scorul a fost egal şi în tur, 2-2.

Dan Petrescu, supărat pe jucători

Dan Petrescu a avut un mesaj dur pentru jucătorii săi, transmițând că este inadmisibilă încasarea unui astfel de gol la acest nivel.

„Sunt foarte supărat, am controlat prima repriză foarte bine, nu știu dacă a ajuns Rapid la poartă, puteam să avem 2 sau 3-0. În a doua repriză au fost mai prezenți, dar după golul marcat n-aveam voie să primim așa gol. Normal că sunt supărat, orice punct contează, iar cu Rapid am pierdut patru puncte.

Ăsta e gol cadou, n-ai voie să faci așa ceva! Îmi pare rău că am pierdut 4 puncte cu Rapid, cu alea 4 puncte eram departe acum. Ultimele cinci minute au fost care pe care, dar sunt supărat de golul primit. La nivelul ăsta, n-ai voie să primești așa gol! N-ai voie. Nu pot să zic că scade calitatea, dar acum se bat 12 echipe la primele 6. Nicio echipă n-are asigurat locul în play-off deocamdată. Nu trebuie să ne gândim imediat la următoarele meciuri, dar mă voi gândi săptămâna care vine. Craiova e o echipă foarte bună și acasă are rezultate bune. Trebuie să pregătim bine meciul și să vedem ce facem bine și ce facem rău”, a declarat Dan Petrescu

