Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, supărat pe arbitraj în urma remizei cu FC Botoșani: „Nu au nicio scuză”

CFR Cluj a reușit doar o remiză, duminică, în meciul disputat cu cei de la FC Botoșani. „Dacă am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani”, spune antrenorul Dan Petrescu.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, despre remiza cu FC Botoșani și penalty-ul neacordat: „Nu au nicio scuză”| Foto: CFR 1907 Official

CFR Cluj a remizat, duminică, în meciul contra echipei FC Botoșani, în etapa cu numărul 22 a SuperLigii. Partida s-a terminat 1-1 (0-1).

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, s-a arătat mulțumit de debutul partidei cu FC Botoșani, în condițiile în care „feroviarii” au demonstrat un joc ofensiv.

Petrescu: „Nu au nicio scuză cei de la VAR”

În același timp, tehnicianul CFR Cluj spune că echipa sa avea dreptul la un penalty.

„A fost un meci greu. Micile detalii fac diferenţa. Prima repriză echilibrată, am marcat un gol, a avut şi Botoşaniul câteva ocazii, am intrat cu 1-0 la pauză, am intrat foarte rău repriza a doua, n-am înţeles de ce. Ne-am retras foarte mult, am cedat iniţiativa şi asta nu mi-a plăcut”, a explicat Dan Petrescu în conferința de presă după finalul partidei.

„Nu înţeleg, poate schimbarea asta, din Spania ne-am întors în România... La 1-0 am avut şanse, chiar dacă ei au dominat. Cheia a fost la penalty-ul neacordat”, a explicat antrenorul CFR Cluj.

„Bursucul” nu a evitat să-și exprime nemulțumirea din cauza arbitrajului.

„A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR şi să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner...

Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greşeli cu VAR. Mingea intra în poartă”, a spus Dan Petrescu.

Echipa din Gruia a revenit acasă cu doar un punct în urma partidei disputate cu FC Botoșani. CFR Cluj se plasează pe poziția a cincea a clasamentului Superligii, cu 36 de puncte.

Acum, „feroviarii” se pregătesc pentru meciul cu Farul Constanța, pe care îl vor diputa pe teren propriu, luni, 27 ianuarie, de la ora 20.00.

