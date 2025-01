Dan Petrescu, nemulțumit de transferurile făcute la CFR: „Nu e lotul pe care mi-l doresc”

Dan Petrescu s-a arătat nemulțumit de transferurile făcute la CFR Cluj.

Dan Petrescu este nemulțumit de transferurile făcute de CFR în această iarnă. El a declarat că nu a avut vreun cuvânt de spus în ceea ce privește despărțirile de la echipă.

„Nu m-am ocupat eu de transferuri. Cei care conduc clubul trebuie să se gândească și la buget, în primul rând, cred. Nu știu. Eu nu pot să iau decizii. În cazul Bîrligea a fost la fel. Dacă nu sunt consultat, eu nu pot să fac decât să antrenez. Asta este realitatea. De când m-am întors, în mai, eu sunt doar antrenor.

Știm presiunea care există aici. O cunosc bine. Toată lumea cere, indiferent cine vine, cine nu vine. Dacă suntem realiști, vedem lucrurile ca mine. Dacă nu, fiecare vede ce vrea, e liber să gândească ce vrea. Normal că CFR vrea să câștige, eu vreau să câștig (…) Am vreo 260 de meciuri la CFR, voi face tot posibilul să ajung la 500 de meciuri, știu că va fi greu. În rest, nu va depinde de mine. Dar avem și noi șansa noastră. De ce să nu credem în ea?

Dar eu sunt realist și știu că nu mai este ca anii trecuți, unde eram mai tari. Eu trebuie să cred în acest lot, sunt mulțumit de ce am văzut în pregătiri. Ok, nu e lotul care mi-l doresc 100%, niciodată nu a fost, indiferent ce jucători am avut la dispoziție. Dar o să ne batem. 100% o să ne batem. Asta vă promit eu”, a declarat Petrescu.

Zi de meci pentru CFR Cluj

FC Botoșani va primi vizita echipei CFR Cluj, duminică, 19 ianuarie, de la ora 18:00, în cadrul rundei cu numărul 22 din SuperLigă.

Doar o înfrângere au suferit ardelenii în precedentele 12 deplasări din Superligă, 2-3 cu Universitatea Cluj (9 decembrie 2024), interval în care au mai înregistrat din postura de vizitatori şase succese şi cinci rezultate de egalitate.

20 dintre cele 29 de goluri încasate de botoşăneni au fost primite în partea secundă, dintre care 11 după minutul 75.

Clujenii au încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 36 de goluri marcate, dintre care 23 au fost înscrise în repriza a doua.

30 de jucători au bifat minute pentru FC Botoşani în sezonul curent, dintre care 15 autohtoni. CFR Cluj s-a bazat pe 31 de fotbalişti, 18 dintre ei contribuind la reuşitele ardelenilor cu cel puţin un gol şi / sau o pasă decisivă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 29 de ori, de opt ori s-au impus botoşănenii, de 15 ori au câştigat clujenii, iar alte şase partide s-au terminat la egalitate.

