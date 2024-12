Antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, despre egalul cu Sepsi OSK: „Nu am făcut ce trebuia să facem”

Liderul Superligii de fotbal, Universitatea Cluj, a înregistrat doar un rezultat de egalitate (0-0) în deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. „Acest meci ne-ar fi dat posibilitatea de a rămâne pe primul loc, așa așteptăm alte rezultate”, spune antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău.

Antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, despre egalul cu Sepsi OSK: „Nu am făcut ce trebuia să facem”|Foto: FC Universitatea Cluj - youtube.com

„U” Cluj, liderul campionatului intern, a înregistrat doar un rezultat de egalitate în deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, 0-0, vineri seara, în primul meci din etapa a 21-a, ultima a anului.

Tehnicianul „U” Cluj, Neluțu Sabău, s-a declarat nemulțumit de rezultatul final.

„Nu am făcut ce trebuia să facem”

Sabău nu a ezitat să-și critice elevii și a arătat că „studenții” puteau obține un scor mai bun.

„Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Am cerut și am și schimbat sistemul, am vrut să desfacem în zonele laterale, să nu mai vină mijlocașii laterali la primit. Nu am făcut ce trebuia să facem”, a explicat Sabău la încheierea partidei.

„A fost și prea multă încredere că vom înscrie, dar nu poți așa, am jucat lent, trebuia să jucăm mult mai în viteză, să venim cu centrări mai clare. Nu pot să fiu decât mândru de acești jucători, suntem pe primul loc.

Acest meci ne-ar fi dat posibilitatea de a rămâne pe primul loc, așa așteptăm alte rezultate. Le urez vacanță plăcută și să se întoarcă bine. E adevărat că sunt pisălog, că uneori cer mai mult decât pot să ducă.

Mă bucur când lumea îi respectă, când îi văd că își depășesc nivelul. Când nu o fac, nu îmi place, pentru că au posibilități, dacă ies din zona de confort, dacă chiar vor să obțină ceva, eu cred că se poate”, a adăugat Ioan Ovidiu Sabău.

Pentru „studenți”, anul viitor va fi deschis de cantonamentul din Antalya, care se va desfășura în perioada 3-13 ianuarie. Primul meci din Superligă o va aduce la Cluj pe Gloria Buzău, meciul urmând a fi programat în intervalul 17-20 ianuarie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: