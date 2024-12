Ovidiu Sabău îndeamnă la concentrare maximă înainte de ultimul meci al anului: „Întâlnim un adversar care joacă foarte bine fazele fixe”

„U” Cluj joacă vineri, 20 decembrie, contra echipei Sepsi OSK, în etapa cu numărul 21 al SuperLigii.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

Universitatea Cluj joacă vineri, 20 decembrie, de la ora 19:00, pe terenul celor de la Sepsi OSK, în runda cu numărul 21 a sezonului regulat, ultima din 2024.

Clujenii au șanse mari de a încheia anul pe primul loc în SuperLigă, însă au nevoie de un rezultat pozitiv la Sfântu Gheorghe pentru a îndeplini obiectivul.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei, crede că aspectul mental va face diferența la meciul cu Sepsi OSK, iar jucătorii care se vor gândi cel mai puțin la vacanță vor ieși învingători.

„Va fi un meci între două echipe care joacă fotbal. Ne permite și terenul, sper să nu fie înghețat. Cred că am reușit niște lucruri frumoase și sper să fie la fel de maturi. Mai avem câteva zile și după ne putem gândi la vacanță.

Cred că echipa care va sta mai bine mental și își va dori să câștige, va și reuși. Am reușit lucruri frumoase în acest an și cred că trebuie să ne concentrăm toată energia pe acest joc și să reușim un rezultat bun.

Asta poate însemna chiar și un egal, chiar dacă mulți spun că trebuie să ne gândim la victorie. E clar că ne dorim să câștigăm, dar întâlnim un adversar care joacă foarte bine fazele fixe, au jucători de calitate, experiență după atâția ani în play-off. Avem și noi orgoliile noastre, am pierdut o finală de Cupă cu ei, s-au calificat anul trecut în play-off, noi l-am pierdut”, a declarat antrenorul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: