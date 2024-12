Ovidiu Sabău, încântat după succesul contra Petrolul Ploiești: „Eu sunt foarte mulțumit de ei”

Universitatea Cluj a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 4-1 (0-0). Ovidiu Sabău s-a arătat încântat de tot parcursul echipei.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

La conferința de presă de la finalul acestei partide, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău și-a exprimat aprecierea față de jucătorii săi.

„Eu sunt foarte mulțumit de ei, de apărare cum s-a comportat, de mijlocul terenului. La fel, mă bucur foarte mult pentru Thiam, e un atacant care, atunci când nu înscrie, își pierde încrederea. A făcut un joc excepțional și din punct de vedere fizic, gol, pasă de gol. Acesta este Thiam, este jucătorul în care ne-am pus mari speranțe. Când atacanții, în acest sistem al nostru 4-3-1-2, sunt în mișcare permanentă, rămân în dueluri cu fundașii centrali, avem acei jucători care pot să ofere acele pase. Aici mă refer în primul rând la Dan Nistor. Nefiind obișnuit, pentru că probabil suntem singura echipă din campionatul nostru care joacă 4-3-1-2, punem în dificultate adversarul. Mai ales când există și dinamică, avem răbdare și posesie, controlăm jocul. Mă bucur foarte mult că am încheiat cu o victorie în fața propriilor suporteri și le-am făcut o săptămână sau o zi fericite.

Nu putem spune că nu am meritat victoria, pentru că mai puteam da încă două sau trei goluri, cel puțin, dar la 3-1, au avut o ocazie foarte mare acolo (golul anulat al lui Grozav-n.red.). I-am băgat noi în joc, pentru că ne-am relaxat, am pasat prea mult, prea scurt. Ne-au așteptat, ne-am deschis mult și am făcut niște greșeli. Exact ce am și pregătit și am spus, că nu avem voie să îi lăsăm să vină cu cornere și lovituri libere din preajma careului, pentru că sunt net superiori ca talie. Sunt o echipă masivă și așa s-a și întâmplat. La 3-2, nu pot să spun că am fi pierdut sau ar fi egalat, dar ai emoții, ori nu aveam voie astăzi, la jocul pe care l-am prestat, să facem astfel de greșeli și să-i băgăm în joc”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

