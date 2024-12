Ovidiu Sabău nu s-a ferit de cuvinte, după ce „U” Cluj a învins-o pe CFR: „Ce poți să îți mai dorești ca antrenor decât o victorie cu CFR?”

Universitatea Cluj a câștigat, pe Cluj Arena, cu 3-2, contra echipei CFR Cluj. Sabău a avut cuvinte de laudă la adresa lui Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului.

Ovidiu Sabău a susținut că această victorie a venit pentru echipa lui exact când trebuia, mai ales că în ultima vreme a traversat o perioadă dificilă.

„Spectacol. Un meci frumos. Am reușit să facem față presiunii care a fost asupra noastră după o perioadă foarte grea. Anumite persoane o să tragă unele concluzii pentru că nici noi nu am arătat foarte bine.

Era normal ca lumea să nu ne mai privească cu încredere. Veneam după trei înfrângeri, dar am dominat meciurile. Nu am băgat mingea în poartă.

Din punct de vedere psihic și al încrederii, nivelul era jos. Pentru mine a fost o problemă toată săptămâna să lucrez la mintea lor, la calitățile lor, la jocurile lor, să își recapete încrederea. Nu intră mingea în poartă.

Această victorie a venit la momentul potrivit și pentru mine și pentru ei și pentru fanii fanii noștri. Mă bucur că le-am făcut această mare bucurie.

Sunt lucruri legate de abordare, să avem încredere în ei că putem întoarce rezultatul. Am avut acele momente când am crezut că putem întoarce rezultatul. Nu trebuia să ne pierdem încrederea.

Ei (jucătorii de la U Cluj - n.red.) aveau nevoie de un alt antrenor la acest joc și acele jocuri în care am fost calm. Liniștea pe care am avut-o și sfaturile pe care le-am dat poate trebuiau pe alt ton. Nu au fost ce trebuie. Am considerat că astăzi trebuie să mă implic mai mult de pe margine chiar dacă în unele momente nu am arătat ca un antrenor. Era un moment când echipa avea nevoie de un alt spirit pe bancă.

E o echipă puternică, cu unul dintre cei mai titrați antrenori din campionatul nostru. La atâtea campionate câștigate, lotul pe care îl are la dispoziție, ce poți să mai spui? Ce poți să îți mai dorești ca antrenor decât o victorie cu CFR?”, a declarat Ovidiu Sabău la finalul partidei.

