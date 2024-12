Dan Petrescu nu a avut emoții în meciul cu Ceahlăul din Cupa României: „Meritam victoria”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj | Foto: Fotbal Cluj CFR 1907 Cluj-Napoca - Facebook

CFR Cluj a învins formaţia de ligă secundă Ceahlăul Piatra Neamţ cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, în deplasare, în etapa a doua a grupelor Cupei României la fotbal.



Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor este de părere că formația sa ar fi trebuit să câștige la o diferență mai mare de scor, iar golul marcat de gazde a fost un cadou.

„La cum s-a jucat, cred că meritam victoria, poate chiar la un scor mai mare, pentru că am avut ocazii multe. Nu țin minte vreo ocazie a Ceahlăului în afară de gol. Așa se întâmplă câteodată, când nu ești concentrat. Le-am făcut cadou golul, după care mă bucur că am revenit și jucătorii care au intrat de pe bancă au intrat foarte bine. E un rezultat important. Sunt convins că aici e foarte greu de câștigat, la Piatra Neamț. Ceahlăul are o echipă bună, are niște jucători interesanți, un antrenor italian care organizează bine echipa. Dar, per total, astăzi am meritat victoria.

În fiecare an Cupa României a fost un obiectiv pentru noi, dar din păcate nu am reușit. La CFR nu poți să spui că nu ai obiective, să te gândești numai la campionat sau la cupă. Ne dorim orice trofeu pentru care jucăm și încercăm să scoatem maximum”, a declarat Dan Petrescu, potrivit digisport.ro

