CFR Cluj, pe primul loc în Superligă. Dan Petrescu, după victoria cu Universitatea Craiova: „Mă bucură foarte mult”.

CFR Cluj este noul lider al Superligii de fotbal. A învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul 2-0, duminică seara, 1 decembrie.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Official - Youtube

CFR Cluj este noul lider al Superligii de fotbal. A învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul 2-0, duminică seara, 1 decembrie, în deplasare, într-un meci din etapa a 18-a.

Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj, a precizat că victoria de duminică seara a venit la timp.

„Este importantă victoria. De asemenea, este importantă şi atitudinea jucătorilor. Mă bucură foarte mult această victorie. A venit la timp. Meciurile trecute am avut ghinion. La noi e o balanţă în tot ce se întâmplă. Trebuie să felicit jucătorii pentru atitudine. Am încredere în jucători. Au fost probleme de lot, nu am găsit formula ideală. Au plecat jucători importanţi şi au fost greu de înlocuit. Sper să reuşim să mergem pe această linie. Daca la următorul meci nu va fi bine, iar vor începe problemele”, a transmis Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă după meci.

