Zi de meci. U-BT Cluj întâlnește Aris Salonic în EuroCup. Mihai Silvășan: „Va trebui să ne ridicăm la nivelul lor”

U-Banca Transilvania reia partidele în BKT EuroCup, iar echipa se va duela joi, 28 noiembrie 2024, cu Aris Salonic. Disputa începe la ora 19:00, pe parchetul de la BTarena.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Cu un bilanț de 4 victorii și 4 eșecuri în BKT EuroCup, U-BT încearcă să obțină un succes împotriva unui adversar pe care îl cunoaște din sezonul trecut. Baschetbaliștii lui Mihai Silvășan au reușit să îi învingă tur-retur pe greci, iar acum dorința noastră este să urce în clasament.

U-BT Cluj, locul 4 în grupă

Clujenii sunt pe patru în grupă, la o victorie distanță de JL Bourg. Pe de altă parte, avem același bilanț cu Turk Telekom și Cedevita Olimpija Ljubljana. Ultima dată în BKT EuroCup, U-Banca Transilvania a învins-o pe Lietkabelis, iar Zavier Simpson a fost desemnat MVP-ul săptămânii.

La Cluj-Napoca sosește o formație care nu se descurcă prea bine în actuala ediție a BKT EuroCup. Aris Salonic s-a impus doar în 2 partide și a suferit alte 6 eșecuri. Astfel, trupa elenă a operat modificări de lot, una dintre achiziții fiind Sharife Cooper. Fundașul sosește din Turcia, dar a activat de-a lungul carierei și în NBA la Atlanta Hawks, respectiv în G-League, la Cleveland Charge. Totodată, Aris l-a transferat și pe pivotul Darral Willis. În competiția internă, Aris se află pe locul 7, acumulând 3 victorii și 4 eșecuri.

În schimb, Gediminas Orelik se antrenează de o săptămână cu lotul campioanei României și poate juca mâine. Din punct de vedere statistic, trebuie să spunem că baschetbaliștii noștri au a doua cea mai bună ofensivă din EuroCup, cu 88.1 puncte înscrise, în medie, pe meci. Aris se află la coada clasamentului, din moment ce jucătorii greci înscriu doar 74.0 puncte.

Mihai Silvășan: „Va trebui să ne ridicăm la nivelul lor”

„Urmează primul meci după această pauză, am reușit să facem trei antrenamente împreună cu tot lotul. Nu contează deloc acest aspect, toată lumea e încântată că reîncepem. Urmează o perioadă extrem de importantă, până la pauza loturilor naționale din februarie. În acest timp se joacă sezonul nostru în EuroCup, dar și Cupa României. Trebuie să fim cu bateriile încărcate și să mergem înainte. Mi-a plăcut ce am văzut la antrenamente, atitudinea este foarte bună. Jucătorii își doresc să revină la meciurile oficiale. Avem un baschetbalist nou, Orelik, care este un sportiv cu un IQ ridicat și pare că face parte din echipă de foarte mult timp. Toate aceste lucruri nu contează dacă nu vom arăta aceeași față și pe teren. Scopul nostru este să câștigăm, ne dorim foarte mult o victorie. Este ultimul meci din turul fazei grupelor în EuroCup, iar o victorie ne-ar ajuta să stăm sus, să ne batem pentru un loc de Play-Off. Cu excepția lui Patrick Richard, toată lumea se antrenează. Sper să reușim o victorie și să ne bucurăm împreună cu publicul. Referitor la Gediminas Orelik, el aduce inteligență în joc, mână de trei puncte și chiar joc murdar. El știe să își folosească acest plus. Știe cum să joace pentru a câștiga. Aris este o echipă mai bună decât o arată clasamentul, au și doi jucători noi, pe care i-au transferat în pauza competițională. Evident, sunt doi jucători de valoare. Au fost inconstanți pe parcursul sezonului, și-au pierdut și conducătorul de joc principal, care a fost luat de Maccabi Tel Aviv. Îl cunosc pe antrenorul lor, știu că Aris sunt o formație agresivă, care joacă o apărare foarte bună. Va trebui să ne ridicăm la nivelul lor dacă ne dorim să câștigăm. Și noi suntem o echipă fizică, jucăm în viteză. Dacă mentalitatea noastră va fi cea corectă, nu cred că vom avea probleme în a ne lupta cu ei. Nu se cunoaște adversara dinainte, oricine poate să învingă pe oricine. Trebuie să fim concentrați și să arătăm că ne dorim victoria”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT.

