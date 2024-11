Sabău, apel la calm după înfrângerea de la Sibiu: „Am încredere că vom redeveni acea echipă care am convins"

„U” Cluj a pierdut a doua partidă la rând pentru prima dată în acest sezon de Superligă, cedând 1-2 pe terenul celor de la Hermannstadt. La capătul acestui meci, antrenorul Ovidiu Sabău a tras concluziile.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: fcucluj.ro

Chiar dacă „U” Cluj a pierdut meciul de sâmbătă seara contra Hermannstadt, Ovidiu Sabău știe ce are de făcut Universitatea pentru a depăși această serie de rezultate nefavorabile.

„Un joc nereușit, până la urmă, din care învățăm foarte multe. Eu cred că trebuie să-mi analizez tot ceea ce am făcut și ce trebuie să fac ca lucrurile să funcționeze mult mai bine. În primul rând, eu sunt vinovat de tot ce se întâmplă în ultimele două jocuri. Lucrurile nu merg cum trebuie, nici cu FCSB nu am arătat ca o echipă care are curaj și poate să lupte mult mai mult. Încerc să găsesc soluții, de asta sunt antrenorul acestei echipe. Am încredere că vom redeveni acea echipă care am convins, care am ajuns pe primul loc datorită jocului și cu o bună organizare, iar aici mă refer în primul rând la partea defensivă, unde noi am stat foarte bine.

Aveam cele mai puține goluri primite la un moment dat, iar acum aproape la fiecare meci primim gol, ceea ce sigur ne dă de gândit, că trebuie să punem mai mult accent și pe partea defensivă. Poate că și laudele, poate că și prea mare încredere în acel joc de pase din sistemul 4-3-1-2, ne-au făcut să neglijăm partea defensivă și într-adevăr nu-i bine, la acest capitol nu stăm absolut deloc bine.

Adversarul se apară mai bine decât noi, pierdem destul de ușor mingea, așa cum am făcut-o și la meciul cu FCSB, iar în astfel de situații unde sunt spații și jucători de viteză, de contraatac, ai mari probleme. Așa s-a și întâmplat, mai ales în a doua repriză, mai puteam să primim încă două sau trei goluri”, a declarat Ovidiu Sabău.

