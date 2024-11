Ioan Ovidiu Sabău, înaintea meciului cu FC Hermannstadt: „Obiectivul e clar. Să ne calificăm în play-off”

FC Universitatea Cluj va disputa sâmbătă, 23 noiembrie, în deplasare, meciul cu FC Hermannstadt.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul FC Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj va disputa sâmbătă, 23 noiembrie, în deplasare, pe stadionul de la Sibiu, meciul cu FC Hermannstadt, de la ora 17:00.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul de la „U” Cluj, a precizat că obiectivul echipei este calificarea în play-off.

„Obiectivul este clar. Noi vrem să ne calificăm în play-off. Pentru a putea să te califici în play-off, în cele 5 jocuri care au mai rămas anul acesta trebuie să faci undeva la 7-8 puncte. Cred că e un obiectiv realist. Ultimul meci a fost cel cu FCSB. Am fost afectaţi. Parcă am început să pierdem încrederea în ceea ce am făcut. Nu e corect. Nu avem voie să abandonăm. Trebuie să avem încredere în noi. Trebuie să fim determinaţi, implicaţi şi să avem curaj”, a precizat Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferinţă de presă, înaintea meciului de sâmbătă, 23 noiembrie.

Antrenorul de la FC Universitatea Cluj a declarat că FC Hermannstadt este o echipă care ar putea să bată orice echipă din Liga I.

„Sunt foarte implicat, preocupat, vreau să transmit asta jucătorilor. Cred că atunci când intri în teren trebuie să fii responsabil de ceea ce faci şi să îţi asumi. Sibiul e o echipă care, într-o zi bună, poate să bată orice echipă din Liga I”, a mai precizat Ioan Ovidiu Sabău.

