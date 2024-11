Marea problemă a lui Marius Șumudică înainte de meciul cu CFR Cluj: „Nu înţeleg de ce”

Marius Șumudică, antrenorul echipei Rapid, este deranjat de ora la care a fost programat meciul contra CFR Cluj: „Nu înțeleg de ce”

Marea problemă a lui Marius Șumudică înainte de meciul cu fosta echipă CFR Cluj | Foto: FC Rapid 1923 - Facebook

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Marius Şumudică, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu CFR Cluj din etapa a 17-a a Superligii, că formaţia sa mai are nevoie de 20 de puncte pentru a se califica în play-off.

„Întâlnim o echipă care în ultimii ani a câştigat foarte multe trofee, cu un antrenor bun, un strateg care ştie să pregătească meciurile importante. Sunt puternici, cu siguranţă şi vremea va fi potrivnică, vedem cine se va adapta mai bine la condiţiile meteo. Pentru noi nici nu ştiu dacă a fost benefică această pauză, pentru că eram într-un moment bun. Părerea mea este că ne mai trebuie 20 de puncte ca să încheiem sezonul regulat în primele şase locuri şi să accedem în play-off. Ăsta este scopul şi ne dorim să câştigăm puncte din fiecare meci”, a spus el.

„Nu înţeleg de ce a fost programat meciul la 21:30, uneori şi jumătate de oră contează pentru că scade temperatura mult. Mai ales la Cluj, unde se ştie că iarna e destul de frig. Dar ne antrenăm în condiţiile astea şi nu cred că e un avantaj pentru niciuna dintre echipe”, a adăugat tehnicianul.

„Nu am nicio revanșă față de CFR”

Şumudică a explicat că nu are de luat nicio revanşă faţă de CFR Cluj, grupare pe care l-a antrenat-o în 2021 pentru doar 15 meciuri.

„Nu am nicio revanșă față de CFR, chiar am primit tricou de campion atunci (n.r. după ce a fost antrenor la CFR în 2021). E o echipă care și-a câștigat respectul în prima ligă. Nu am nicio divergență cu ei. Săpunaru face parte din lot, da.

În primul rând este important că nu primim gol. Dacă nu primim gol, e clar că avem un punct în buzunar. Dacă reușim să și marcăm, atunci avem 3 puncte. Eu am zis de la început că sunt aici că să construiesc ceva.

Filozofia mea înseamnă să mă bazez în mare parte pe defensivă. Target-ul meu este play-off-ul iar apoi vom vedea. Dacă în prima parte am spus că trebuie să facem 20 de puncte, uite că am reușit și cred că mai avem nevoie de încă 20 pentru a ne clasa în play-off”, a precizat el.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia CFR Cluj, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Superligii.

