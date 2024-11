CFR Cluj joacă restanța cu Oțelul Galați. Meciul poate schimba multe în vârful clasamentului din SuperLigă.

CFR Cluj joacă, luni, 11 noiembrie, partida restantă din etapa cu numărul 6 contra Oțelului Galați.

Zi de meci pentru CFR Cluj | Foto: cfrclujofficial - Instagram

CFR Cluj joacă, luni, 11 noiembrie, partida restantă din etapa cu numărul 6 contra Oțelului Galați.

Meciul va începe de la ora 21:00.

Această partidă le găsește pe gazde într-o perioadă extrem de slabă, cu nicio victorie obținută în ultimele 5 etape. Gălățenii se aflau pe loc de play-off în urmă cu câteva etape, dar acum au ajuns până pe locul 9. Chiar și așa, dacă ar reuși să câștige, i-ar egala la puncte pe cei de la Rapid, care sunt pe poziția a șasea.

De partea cealaltă, CFR Cluj se află pe 4, cu 24 de puncte adunate în 15 etape. O victorie ar fi extrem de importantă pentru formația la Dan Petrescu, întrucât ar duce-o până pe locul doi, la doar trei puncte în spatele liderului „U” Cluj.

Dan Petrescu a precizat că următorul obiectiv important al echipei este meciul cu Oţelul.

„Se întâmplă ceva în acest an, parcă nu am niciodată lotul la dispoziţie aşa cum îmi doresc eu. Cel mai important lucru e meciul cu Oţelul, pentru că şi ei sunt într-o criză de rezultate şi va fi un meci foarte important pentru ei”, a declarat Dan Petrescu.

Dorinel Munteanu speră la o victorie

Antrenorul Oțelului, Dorinel Munteanu, a recunoscut că echipa a trecut printr-o perioadă mai puțin bună, dar și-a exprimat speranța că jucătorii săi vor reuși să își recapete forma și să ofere o prestație bună în meciul cu CFR

„Noi suntem încă în turul campionatului regulat al campionatului. Jucăm împotriva CFR-ului, performanțele CFR-ului nu mai trebuie enumerate pentru că le știm cu toții. Ei sunt o echipă foarte puternică, o echipă care are ambiții mari, o echipă nici ea nu trece printr-o perioadă mai bună. Față de ultimul meci încercăm să facem un joc mai bun, să ieșim din această perioadă mai puțin plăcută a echipei. Am încredere în jucătorii noștri, am încredere în potențialul lor, în puterea lor, de a-și reveni cât mai repede și de a face o partidă bună așa cum am făcut în acest an sau până în momentul de față (…) Am pierdut un singur joc pe teren propriu. Suporterii noștri nu pot să fie nemulțumiți pentru că au avut un an, până în momentul de față, încă o dată repet, un an bun fotbalistic, cu foarte multe reușite. Din păcate s-au uitat forate multe sau se uită repede aceste reușite. Mai avem câteva ore până la meci, sper și cred ca jucătorii mei să fie concentrați, vor da totul pe teren ca să câștigăm cele trei puncte pentru că sunt foarte importante”, a adăugat Munteanu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: