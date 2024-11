CFR Cluj a urcat pe locul doi în SuperLigă, dar Dan Petrescu a criticat un jucător: „E o problemă”

CFR Cluj a învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal. Chiar dacă „feroviarii” au obținut o victorie, Dan Petrescu este nemulțumit.

Unicul gol a fost marcat de Virgiliu Postolachi (67).

Căpitanul echipei clujene, Mario Camora, a jucat meciul cu numărul 400 în prima ligă a României. Internaţionalul român de origine portugheză a debutat pe 24 iulie 2011, în meciul CFR - Astra 2-0. În prezent, este fotbalistul activ cu cele mai multe sezoane consecutive în tricoul unei singure echipe - 14, de şase ori câştigând titlul cu gruparea din Gruia.

Petrescu, nervos după meci

Dan Petrescu a venit „pus pe scandal” la interviul de după meci și i-a reproșat lui Kamara cartonașul galben.

Antrenorul este de părere că cele două roșii luate de jucătorul său, cu Universitatea Craiova și Poli Iași, au afectat poziția CFR-ului din clasament.

„Aveam nevoie de o victorie. O victorie foarte importantă, care ne duce pe locul doi. Nu suntem chiar așa rău cum ziceau alții. Eu zic că e o victorie importantă, Buzăul a jucat foarte bine azi. Nu îmi aduc aminte o ocazie importantă, dar au fost peste noi la final, puțin noroc ne lipsea. Portarul a făcut ce trebuia.

Îmi pare rău că am pierdut un jucător, pe Kamara. Le-am zis înainte de meci că nu avem voie să avem galben. A luat roșu în două meciuri și acele meciuri le-am pierdut. Dacă nu lua roșu în două meciuri, acum eram pe primul loc.

Nu am vorbit deloc cu patronul. Nu am vorbit de două săptămâni și nici n-am citit ziarele. Am vorbit cred că de Munteanu. I-am spus de ce l-am schimbat atunci. Am vrut să îl scot pe Kamara pentru indisciplină. De-asta s-a și accidentat. Nu ai voie să te comporți așa.

La Buzău se câștigă greu. Postolachi a început bine meciul și a marcat, Munteanu a făcut doar două antrenamente, dar a intrat bine, a jucat bine și a dat și o pasă. Bravo lui.”, a spus Dan Petrescu, citat de digisport.ro

