Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul „U” Cluj, înaintea meciului cu FCSB: „Jucătorii trebuie să înţeleagă că pot rămâne în istoria clubului”

FC Universitatea Cluj va da piept duminică, 10 noiembrie, cu FCSB, într-un meci care se va disputa pe Cluj Arena.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul FC Universitatea Cluj | Foto: fcucluj.ro

Înaintea meciului cu FCSB, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul „U” Cluj, a vorbit în cadrul conferinţei de presă despre ce aşteptări are de la echipa sa, dar şi cum vor trebui jucătorii să se comporte pe teren duminică seara.

Sabău a precizat că meciul cu FCSB va fi unul dificil, iar jucătorii vor trebui să fie în formă din punct de vedere fizic şi psihic şi să aibă curaj.

„Avem un parcurs bun. FSCB este cea mai în formă echipă. Are un lot valoros. S-a investit foarte mult. Este poate cea mai valoroasă echipă din Liga I. Chiar dacă lipsesc anumiți jucători, lotul rămâne unul competitiv. Ne așteaptă un joc dificil. Trebuie să fim în formă din punct de vedere fizic şi mental, să avem curaj, nu merge cu jumătăți de măsură. Am jucători maturi, au experienţă. Nu cred că voi avea jucători timizi. Jucăm acasă. Avem un obiectiv foarte clar. Am făcut lucruri frumoase în turul de Campionat şi trebuie să continuăm să le facem”, a transmis Ioan Ovidiu Sabău.

„Jucătorii pot rămâne în istoria clubului”

Antrenorul de la FC Universitatea Cluj a precizat că jucătorii trebuie să rămână motivaţi. El a spus că jucătorii ar putea rămâne în istoria clubului şi speră că echipa nu joacă doar pentru bani.

„Pentru a obţine rezultate trebuie să fim capabili să o luăm de la capăt. Trebuie să fim motivaţi. Nu avem voie să ne relaxăm, nu avem motive. Preocuparea mea nu se îndreaptă către adversari, ci mai mult apare teama ca jucătorii mei să nu se relaxeze. Am demonstrat că putem fi o echipă, dar nu trebuie să ne relaxăm. Ei trebuie să înțeleagă că pot rămâne în istoria acestui club. Nu avem voie să ne păcălim. Este important să nu joace doar pentru bani”, a mai precizat Ioan Ovidiu Sabău.

