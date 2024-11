Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj, după meciul cu Turk Telekom Ankara: „Am pierdut. Trebuie să mergem mai departe şi să muncim pentru a fi mai buni”.

U-BT Cluj a suferit o înfrângere, miercuri seară, 6 noiembrie, în deplasare, cu Turk Telekom Ankara.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj | Foto: Federația Română de Baschet – Facebook

U-BT Cluj a suferit o înfrângere, miercuri seară, 6 noiembrie, în deplasare, cu Turk Telekom Ankara. Scorul a fost 99-80.

„Trebuie să mergem mai departe şi să muncim pentru a fi mai buni”

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT, i-a felicitat pe jucătorii de la Turk Telekom Ankara. El a precizat că echipa U-Banca Transilvania merge mai departe şi munceşte pentru a fi mai bună.

„În primul rând, felicitări echipei gazdă pentru victorie. Au făcut un meci foarte bun din numeroase puncte de vedere. Este incredibil ce a reușit Brown. Acele procentaje sunt foarte greu de învins. Din păcate, n-am fost consistenți în apărare și am permis puncte ușoare. N-am comunicat prea bine și nu am fost agresivi. Ei au meritat victoria. Am început bine, am avut un mindset potrivit, însă apoi ne-a lipsit consistența. Am pierdut, trebuie să mergem mai departe și să muncim pentru a fi mai buni”, a transmis Mihai Silvăşan.

Următoarea partidă pentru U-BT Cluj va fi pe teren propriu, în 13 noiembrie, cu formaţia Lietkabelis Panevezys.

