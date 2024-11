Dan Petrescu nu se simte respectat în România: „Eu sunt ăla prost! Nu sunt respectat”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu se simte respectat în România. El a subliniat faptul că atunci când nu o antrena pe CFR Cluj, era mereu contactat pentru o revenire pe banca ardelenilor.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu se simte respectat în România| Foto: Fotbal Cluj CFR 1907 Cluj-Napoca - Facebook

Dan Petrescu a obţinut prima victorie pe banca celor de la CFR Cluj, după o pauză de o lună. Clujenii s-au impus la limită în meciul cu Gloria Buzău, scor 1-0, de vineri seara.

Înaintea victoriei cu Gloria Buzău, viitorul lui Dan Petrescu pe banca celor de la CFR Cluj era incert. Neluţu Varga l-a tras la răspundere pe Petrescu, după egalul cu Sepsi, din etapa a 14-a.

Dan Petrescu a oferit detalii despre ceea ce se întâmplă la echipa sa, după victoria din această etapă. Tehnicianul a recunoscut că jucătorii transferaţi în acest sezon mai au nevoie de timp pentru a se adapta, şi a amintit şi de faptul că Neluţu Varga a vândut mai mulţi titulari, în vară.

Totodată, „Bursucul” nu s-a abţinut şi a transmis că nu este respectat. Acesta a subliniat faptul că atunci când nu o antrena pe CFR Cluj, era mereu contactat pentru o revenire pe banca ardelenilor.

„În ultimele 15 meciuri, am pierdut doar două, statistica nu arată aşa rău. După primul meci la CFR, în 2017, era vorba să mă dea afară, după am câştigat cu Farul. Aşa e la CFR, cu un egal sau o înfrângere, antrenorul e mazilit, nu e bun că a adus cinci titluri şi trei calificări în primăvara europeană, antrenorul e prost. Asta e realitatea, eu sunt ăla prost. Şi lumea vorbeşte mult, respectul nu există în România, şi nici la CFR Cluj.

Nu sunt respectat, dacă aş fi, era ok. Dacă echipa nu ar fi bine, eu sunt primul care ar spune…am şi plecat de multe ori când echipa nu era bine. Când nu eram la Cluj, toată lumea mă suna şi mă chema înapoi. Asta nu înţeleg eu, eu mi-am făcut datoria, am scos maxim din ce lot avem, s-au vândut jucători pe bani mulţi. Dacă îi aveam pe Muhar, Otele, Bîrligea în echipă, arătam altfel. Avem nevoie de puţin timp, dar vrem rezultate unul după altul, sunt obişnuit cu presiunea, am un contract, trebuie să-l respect şi să câştig meciuri”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă.

