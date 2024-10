Dan Petrescu, după egalul cu Sepsi: „E clar că ne doream victoria”

CFR Cluj a încheiat la egalitate partida cu Sepsi OSK (3-3) în etapa a 14-a a Superligii. „Dacă mai erau cinci minute, sunt convins că am fi marcat golul victoriei”, spune antrenorul Dan Petrescu.

Dan Petrescu, după egalul cu Sepsi: „E clar că ne doream victoria”|Foto: CFR 1907 Official

CFR are o singură victorie în ultimele şase etape, patru egaluri şi un eşec. „Feroviarii” sunt pe poziția a treia a clasamentului Superligii, după egalul cu Sepsi OSK.

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a apreciat prestația jucătorilor în condițiile în care „feroviarii” au fost foarte aproape de golul victoriei.

Petrescu: „Am fi marcat golul victoriei”

„Mi-a plăcut meciul. Chiar nu mai înțeleg fotbalul, sincer. Avem probleme cu norocul. Prima repriză am jucat bine, nu am avut șansa să marcăm și am luat gol mult prea ușor.

Au jucat bine, am făcut două schimbări și am egalat. Am ratat foarte multe ocazii astăzi. Toate golurile lor au fost marcate de jucători care au fost la CFR, s-au simțit bine împotriva noastră.

E clar că voiam să fim mai sus în clasament, dar suntem acolo și ne batem pentru un loc de play-off. E un campionat strâns. Înțeleg că lumea e obișnuită cu binele, dar sunt momente și când lumea ar trebui să fie alături de jucători. Acasă atacăm prea mult, problema la noi e în apărare. Nu e normal ca din trei șuturi să primești trei goluri.

Trebuie să ne mulțumim cu acest punct, e un punct mare. Dacă mai erau cinci minute, sunt convins că am fi marcat golul victoriei. Egalul e puțin, dar este corect”, a explicat Dan Petrescu.

CFR Cluj se pregătește pentru alte meciuri dificile din campionat, într-un interval destul de strâns: marți, 29 octombrie – FC Argeș-CFR Cluj și vineri, 1 noiembrie – Gloria Buzău-CFR Cluj

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: