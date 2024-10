România - Cipru. Mircea Lucescu, înainte de meciul naționalei: „Vom întâlni o echipă a Ciprului foarte ambiţioasă”

Echipa naţională de fotbal a României va juca, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor, cu Cipru, sâmbătă. Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, a declarat că „tricolorii” trebuie să învingă echipele mici.

Echipa naţională de fotbal a României va juca, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor, cu Cipru, sâmbătă | Foto: Echipa națională de fotbal a României - Facebook

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat într-o conferinţă de presă, că „tricolorii” trebuie să învingă echipele mici, de la nivelul la care se află în acest moment, pentru a putea face pasul către următorul nivel.

„Vom întâlni o echipă a Ciprului foarte ambiţioasă. Au debutat bine împotriva Lituaniei, ne-au impresionat prin forţa lor de joc, prin agresivitatea pe care au arătat-o, prin pressingul pe care l-au făcut. Au avut ghinion cu Kosovo. Mă aştept la o echipă bună, sunt câţiva jucători foarte buni în echipa Ciprului, au reuşit să facă o echipă competitivă şi toate echipele mai au şanse să câştige această grupă, ca şi Lituania, ca şi Kosovo. Noi am obţinut şase puncte, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu vom obţine în continuare şase puncte. Asta este foarte important şi băieţii trebuie să înţeleagă acest lucru. Trebuie să se pregătească pentru aşa ceva. Eu le-am spus că echipa asta nu a câştigat nimic împotriva unei echipe mari. Dacă batem echipele mici facem pasul înainte, dacă nu, rămânem la nivelul ăsta, ceea ce nu este normal”, a spus Lucescu.

„Este un meci important pentru noi”

„Este un meci important pentru noi, îl tratăm cu foarte multă seriozitate şi sper ca băieţii să fie mulţumiţi după meci. Sunt impresionat de relaţiile lor, de modul în care se comportă unul faţă de ceilalţi. Pe această bază trebuie să construim ceva în plus plecând de la un anumit nivel pe meritul lor şi al lui Edi Iordănescu, dar trebuie să facem un pas înainte, ca să ne batem cu marile echipe ale Europei şi să nu suferim. Noi nu am avut frică pe niciun stadion al Europei sau al lumii. Am dus fotbalul la cel mai înalt nivel şi toată lumea a apreciat lucrul ăsta. Nu s-a schimbat nimic, talentul jucătorului român este acelaşi, depinde cum îi educi, cum îi organizezi şi cum le ceri să facă performanţă. Sunt lucruri foarte importante, de aici pleacă totul”, a mai declarat Lucescu.

Antrenorul echipei naţionale a observat o creştere a nivelului fotbalului din Cipru în ultima perioadă.

„Fotbalul cipriot a evoluat, în fiecare an o echipă cipriotă evoluează în cupele europene (în grupe). Au un campionat puternic, un campionat puternic cu jucători străini, deci noi trebuie să fim foarte atenţi la modul în care ne vom comporta mâine. Toată lumea este optimistă, entuziastă, dar nu este de ajuns”.

Tehnicianul s-a arătat mulţumit de faptul că jucătorii români au început să fie mai apreciaţi la echipele lor de club.

„Avem un avantaj acum că jucătorii au început să fie apreciaţi la echipele lor de club şi uşurează un pic munca mea când se întorc la echipa naţională. Sunt lucruri foarte importante de care avem nevoie pentru a face performanţă. Acum nu mai am nevoie să îi văd pe jucători, invit 2-3 jucători, văd dacă se adaptează presiunii care există la echipa naţională şi vedem dacă mergem înainte sau nu. La naţională uşile sunt deschise, dar noi avem obligaţia să obţinem în acest interval scurt o calificare şi să ne luptăm pentru Campionatul Mondial. Ei ştiu lucrurile acestea, nu putem să amânăm şi nu putem să aşteptăm o tragere la sorţi favorabilă care poate să fie sau nu poate să fie”.

Echipa naţională de fotbal a României va juca, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor, cu Cipru, sâmbătă, de la ora 21:45, pe AEK Arena din Larnaca, urmând ca pe 15 octombrie (ora 21:45) să întâlnească Lituania, pe stadionul Dariaus ir Gireno din Kaunas.

În primele meciuri din această campanie, România a învins Kosovo în deplasare (3-0) şi Lituania la Bucureşti (3-1).

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

