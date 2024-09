Zi de meci. CFR Cluj poate să revină pe podiumul din SuperLigă.

CFR Cluj va juca, sâmbătă, 28 septembrie, contra echipei UTA Arad. „Feroviarii” au șansă să revină pe podiumul SuperLigii.

FR Cluj va juca, sâmbătă, 28 septembrie, contra echipei UTA Arad| Foto: Fotbal Club CFR 1907 - Facebook

CFR Cluj urmează să întâlnească formația UTA Arad, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 11 din Liga 1, sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 19:00.



„Feroviarii” au șansă să revină pe podiumul din SuperLigă dacă reușesc să câștige meciul.

Petrescu: „Contează rezultatul”

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, nu vrea un joc estetic cu arădenii, ci doar cele 3 puncte.

„Este un meci important pentru ambele echipe. Și cei de la UTA vin după două egaluri acasă și au nevoie de victorie. Dar și noi venim după două egaluri și, chiar dacă am jucat bine, la fotbal contează rezultatul. Echipa a arătat bine, dar nu am câștigat, așa că sper ca acum să nu arătăm așa bine și să câștigăm. Din ce am studiat, am văzut că la UTA au venit vreo 16 jucători. Au avut șase meciuri, șase egaluri acasă. Asta e incredibil, nu am mai auzit. Și nici nu au marcat multe goluri, dar nici au prea primit. Și anul trecut am înțeles că a fost un 0-0 acasă cu ei și-mi amintesc că meciurile cu UTA erau mereu foarte disputate, poate un gol decidea meciul. Va fi un meci disputat și acum, micile detalii vor face diferența”, a declarat „Bursucul”.

Tehnicianul susține că nici unul dintre fotbaliștii indisponibili la meciul cu Hermannstadt nu este disponibil pentru vizita celor de la UTA, respectiv fundașii Graovac, Ilie și Mogoş și mijlocașii Nkololo și Korenica.

Korenica, mijlocașul kosovar, și-a pierdut tatăl și a fost plecat de la echipă. Petrescu l-a pierdut și pe Kamara, care a primit al patrulea cartonaș galben stagional de la Sibiu și este suspendat.

„Din păcate, nu s-a refăcut nici unul dintre jucătorii accidentați. L-am pierdut pe Kamara, a luat total nemeritat cartonaș, era într-o formă foarte bună și mi-ar fi plăcut să-l folosesc. Korenica s-a întors, a trecut prin momente dificile, acum trebuie să văd cum e din punct de vedere mental”, a adăugat Petrescu.

