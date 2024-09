Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, după remiza cu Hermannstadt: „Per total sunt mulțumit de băieți!”

FC Hermannstadt şi CFR Cluj au remizat (0-0), sâmbătă seară, într-un meci contând pentru etapa a 10-a din Superliga. Dan Petrescu spune că nu are ce să le reproșeze jucătorilor: „Per total sunt mulțumit de băieți!”, a declarat antrenorul CFR Cluj.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, după remiza cu Hermannstadt: „Așa e fotbalul”|Foto: CFR 1907 Official

CFR Cluj a jucat, în deplasare, sâmbătă, împotriva celor de la FC Hermannstadt, în etapa a 10-a a Superligii, într-o partidă încheiată cu scorul 0-0.

Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de jocul echipei, dar a recunoscut că a avut probleme cu schimbările în teren.

Dan Petrescu: „Așa e fotbalul”

„Dacă echipa mea juca cum a jucat Sibiul, eram criticat. Așa este fotbalul. Am dominat, portarul a făcut minuni, noi n-am reușit să înscriem. E atipic CFR-ul de anul acesta, marchează multe goluri. În trecut marcam un gol și era de ajuns.

N-am ce să le reprosez, mi-au lipsit totuși câțiva jucători pe care puteam să-i bag. Cu schimbările am stat rău. Dacă vrei să-l scoți pe Louis Munteanu trebuie sa bagi un under. Dacă nu era regula under puteam să bag un atacant”, a declarat tehnicianul CFR Cluj, Dan Petrescu, după remiza albă de la Sibiu.

CFR Cluj se pregătește pentru următorul meci cu UTA Arad, care va fi disputat pe teren propriu.

Petrescu s-a arătat îngrijorat de faptul că M. Kamara a luat încă un cartonaș galben, aspect ce poate ridica probleme pentru echipă.

„Nu vreau să mă gândesc prea mult, mâ gandesc la următorul meci. Avem o problemă, Kamara a luat al patrulea galben. Nu înțeleg de ce a luat galben, i-a dat la primul lui fault, cam ușor. Mă gândesc doar la meciul următor, ăsta e cel mai important”, a explicat Dan Petrescu.

Meciul cu UTA Arad se va disputa sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 19:00. CFR Cluj se menține momentan pe poziția a patra a clasamentului Superligii, cu 15 puncte.

