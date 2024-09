Medalii de aur pentru handbaliștii de la CS Universitatea Cluj, la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia

CS Universitatea Cluj a câştigat locul I, atât la feminin, cât şi la masculin, la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia.

Medalii de aur pentru handbaliștii de la CS Universitatea Cluj, la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia | Foto: u-cluj.ro

CS Universitatea Cluj a câştigat locul I, atât la feminin, cât şi la masculin, la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia, care a avut loc la începutul lunii septembrie.

Medalii de aur pentru handbaliștii de la CS Universitatea Cluj, la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia | Foto: u-cluj.ro

De asemenea, Chirilă Andrada a câștigat premiul special de MVP al turneului la feminin, Ostace Raul premiul MVP al turneului la masculin, iar Paul Bogdan a fost desemnat golgheter-ul etapei, potrivit reprezentanţilor clubului sportiv.

„A fost un turneu reușit din toate punctele de vedere. În cele 5 zile petrecute împreună într-un cadru organizat am reușit să ne cunoaștem mai bine, să socializăm, am reușit să facem câteva antrenamente și am avut 6 meciuri oficiale, prilej cu care am avut ocazia să urmăresc o mare parte din jucătoarele pe care le avem la echipă, iar fetele au reacționat foarte bine la program. Sunt mulțumită de atitudinea lor din toată această perioadă. Am întâlnit adversari diferiți, dar fetele au avut disciplină tactică, atitudine reușind să anihileze fiecare adversar, terminând turneul cu victorii pe linie. Ne bucurăm de acest trofeu”, a declarat Ardean-Elisei Valentina, antrenoarea echipei de handbal feminin de la CS Universitatea Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: