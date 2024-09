Medalii de aur pentru echipa de junioare a CSS Viitorul Cluj-Napoca, la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia

Echipa de junioare a Clubului Şcolar Sportiv Viitorul Cluj-Napoca a câştigat locul I la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia, care a avut loc între 2-5 septembrie. De asemenea, echipa a câştigat şi premii speciale la MVP junioare III şi MVP junioare I, a declarat pentru monitorulcj.ro, Rodica Petruş, profesor antrenor al echipei de junioare a Clubului Şcolar Sportiv Viitorul Cluj-Napoca.

„Am plecat mai repede la Mamaia şi am făcut un cantonament. Am mers cu 4 zile înainte de competiţie. Am mers cu un grup de 54 de copii. Noi ne dorim să promovăm ideea de handbal în rândul copiilor. Avem grupe cu vârste între 9-19 ani. În fiecare an am avut rezultate, suntem pentru a şasea oară campioni naţionali la junioare I, de opt ani participăm la Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia. La ediţia din acest an, premiile speciale au fost MVP la junioare III, Mureşan Alisia, MVP la junioare I, Daroczi Alyssia şi locul I, medalie de aur. Au participat la competiţie un număr de 26 de junioare. Cu celelalte fete care erau încă foarte mici am făcut iniţiere, jocuri amicale cu alte echipe. Am fost 44 de echipe participante. Clubul nostru a avut două echipe de junioare în concurs”, a declarat Rodica Petruş.

Rodica Petruş a declarat că fetele din echipă au fost dornice să câştige trofeul. Ea a explicat că echipa este motivată de rezultate şi îşi doreşte să depăşească nivelul de performanţă.

„Fetele, în timpul concursului, au fost extrem de emoţionate şi dornice să câştige acest trofeu. În fiecare an, rezultatul anterior le motivează, le onorează şi responsabilizează. Doresc întotdeauna să îşi depăşească nivelul de performanţă şi să vină cu ceva în plus. Beach handbalul este un joc spectaculos. Există un punctaj diferit faţă de cel de sală. Jocul de beach handbal este spectaculos, pentru că nu ai voie să faci fault, nu ai contact fizic. Aruncările la poartă se pot bloca de către apărători şi chiar sunt intervenţii spectaculoase. Reprizele se numesc seturi. Fiecare set este independent ca puncte. Dacă ai câştigat un prim set şi l-ai pierdut pe al doilea sau invers, există un sistem de partajare prin şut out. Nu e aruncare de la 7 metri, e un contraatac. E solicitant. Regulamentul în sine te forţează să iei decizii foarte rapide, jocul este intens, nu există multe opţiuni, nu ai timp să comunici şi copiii să reacţioneze imediat. Din acest motiv trebuie ca jocul să fie pregătit din timp”, a mai explicat pentru monitorulcj.ro, Rodica Petruş.

„Să dezvoltăm beach handbalul şi să-l implementăm în mai multe judeţe”

Rodica Petruş a declarat că îşi doreşte ca beach handbalul să fie dezvoltat şi implementat în mai multe judeţe din ţară şi în mai multe cluburi sportive, astfel încât să fie organizate cât mai multe concursuri.

„Dorim să dezvoltăm, să implementăm acest sport spre alte judeţe, spre alte cluburi. Ne dorim ca în viitor să existe cât mai mulţi participanţi la astfel de concursuri, în aşa fel încât să existe competiţii intermediare, nu doar o dată pe an, aşa cum este Campionatul Naţional de Beach Handball Mamaia. În fiecare an ne dorim să pregătim copiii şi să îi promovăm spre lotul de handbal, spre indoor şi beach handbal. Infrastructura e jalnică la noi în ţară. Există doar un teren la Plopeni care e permanent şi la mare. Avem jucătoare care au terminat junoriatul şi care au fost transferate la Universitatea Cluj la echipa de senioare, Mureşan Sofia şi Chirilă Andrada. De asemenea, ne mândrim şi cu alte sportive precum Mălina Pinca sau Câmpean Tea, care a plecat să studieze în Olanda şi care va continua acolo cu handbalul”, a precizat Rodica Petruş.

