Ioan Ovidiu Sabău, înaintea meciului cu Dinamo: „Sunt convins că putem să fim o echipă bună a campionatului, care are identitate și care se poate califica în play-off”

„Șepcile roșii” vor da piept în etapa a 8-a a Superligii cu ocupanta locului al treilea înaintea rundei, Dinamo București, într-un meci care se va disputa pe Cluj Arena, luni, 2 septembrie, de la ora 21:30.

Ioan Ovidiu Sabău, înaintea meciului cu Dinamo | Foto: fcucluj.ro

„Șepcile roșii” vor da piept în etapa a 8-a a Superligii cu ocupanta locului al treilea înaintea rundei, Dinamo București, într-un meci care se va disputa pe Cluj Arena, luni, 2 septembrie, de la ora 21:30.

Înaintea meciului cu Dinamo, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U”, a declarat că este convins că echipa va putea fi bună în campionat şi se va putea califica în play-off.

„E prea important jocul, momentul, ca să fie nevoie de ceva motivație în plus. E foarte important să credem foarte mult în noi. Sunt convins că putem anul acesta să fim o echipă bună a campionatului, care are identitate și care se poate califica în play-off. Am creat un grup în care toți sunt preocupați de viața lor, de familiile lor, să se realizeze profesional. Nu am jucători care să fie o problemă în afara terenului, în viața privată, ceea ce e foarte important. Se pare că se și potrivesc, se și completează foarte bine unul pe celălalt. Rolul meu este ca în continuare să îi conving că trebuie să fim la fel de atenți și modești în tot ceea ce facem și implicați 100%", a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Despre eliminarea din Cupă

Antrenorul echipei „U” a declarat că eliminarea din Cupă a fost o lecţie pentru echipă.

„Destul de greu de digerat, chiar dacă a fost un joc pe un teren sintetic, unde e total diferit. Nu se compară cu un joc pe teren normal. Dar și în astfel de condiții nu trebuia să avem vreo scuză și să ne calificăm. Nu am reușit, chiar dacă era un obiectiv. A fost greu de digerat prima și a doua zi, dar acum trebuie sa mergem înainte, nu ne putem opri. E o lecție pentru noi. Am învățat foarte multe lucruri atunci când am făcut analiza și cred că și jucătorii s-au convins unde se face diferența în campionatul nostru. Totul este legat de atitudine și mental", a completat tehnicianul Universității.

Despre adversarul de luni și seria pozitivă a Universității în meciurile cu Dinamo

Ioan Ovidiu Sabău a mai precizat că Dinamo este o echipă omogenă, cu încredere.

„Sunt două echipe în momentul de față în formă. Dinamo are un antrenor, consider eu, foarte pregătit. Sunt o echipă omogenă, cu încredere. Au obținut rezultate prin joc, atitudine. Suntem două echipe care arătăm bine, nu întâmplător suntem acolo unde suntem. Contează foarte mult cum ne prezentăm la joc, ca formă sportivă, cum am gestionat săptămâna aceasta, cu deplasarea la Buzău și antrenamentele pe care le-am făcut, pe două grupe. Sper să fi găsit metodele cele mai bune, la fel, foarte importantă e recuperarea. Am stat aproape 5 zile in cantonamente, apoi jucătorii au mers acasă, dar eu cred că sunt oameni foarte maturi și responsabili și cred că mâine vom arăta bine. Vom avea și un public numeros. Cu siguranță, având un joc și rezultate bune, clar că lumea va veni să vadă cum arătăm și la acest meci. Sunt niște statistici, care transmit ceva, dar e un joc care pe care. Nu avem voie să facem greșeli. Trebuie să fim o echipa foarte atentă, compactă. Ambele faze să le facem foarte bine, cum am reușit până acum. La fel, să facem ce știm noi cel mai bine, evident în funcție de ce va face și adversarul. Trebuie să fim atenți și la entuziasmul și presiunea ce vor exista. Pot să îți dea aripi, motivație, dar trebuie să jucăm cu multă minte jocul acesta. Poate să fie creat de public un entuziasm prea mare, iar aici mizez pe maturitatea și experiența jucătorilor mei", a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

Istoria confruntărilor directe

Prima partidă dintre cele două echipe a avut loc chiar în anul înființării adversarului de luni al Universității, mai exact în data de 19 septembrie 1948. Atunci, Universitatea Cluj, sub denumirea de Știința Cluj, termina la egalitate, 1-1, împotriva „câinilor roșii". Pe banca „studenților” a stat Ștefan Cârjan. Pentru clujeni a marcat Justin Zehan, iar pentru bucureșteni a punctat Carol Bartha.

Următoarele două meciuri s-au terminat tot la egalitate, pentru ca primul succes al uneia dintre echipe să vină abia în 4 noiembrie 1951, la a patra întâlnire directă: Știința-Dinamo 1-2. Doi ani mai târziu, venea și prima victorie a clujenilor, pe data de 25 octombrie 1953. Cu Ștefan Kovacs pe bancă, aceștia o învingeau pe teren propriu pe Dinamo cu scorul de 4-2.

Partida de luni consemnează a 98-a înfruntare directă dintre cele două formații pe prima scenă a fotbalului românesc. Bilanțul este de partea bucureștenilor, care au obținut 52 victorii, cu 30 mai multe decât ”U” (22), iar 23 de meciuri s-au terminat la egalitate. Dintre toate acestea, Universitatea Cluj a fost gazdă de 49 de ori, reușind să strângă 13 succese și 15 remize pe teren propriu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: