Reacția lui Ovidiu Sabău, după ce „U” Cluj a devenit liderul Superligii: „Eu cred că noi am arătat foarte bine”

Universitatea Cluj este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 2-0 (2-0), luni seara, în deplasare, în etapa cu numărul 7.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj| Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„U” Cluj a învins-o pe Gloria Buzău, scor 2-0, în cadrul unei partide din etapa cu numărul 7 din Superliga.



Universitatea a deschis scorul prin Dan Nistor (27 - penalty), iar senegalezul Mamadou Thiam (43) a parafat victoria echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău.

Clujenii sunt neînvinși în campionat, la fel ca Oţelul Galaţi. Gloria ocupă ultimul loc în clasament, cu 5 puncte.

„Am întâlnit o echipă care părea ușor de bătut”

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, este extrem de încântat de atitudinea arătată de băieții săi în acest start de sezon și de faptul că au rămas neînvinși.

„Eu cred că noi am arătat foarte bine. Ei nu au avut reacție, pentru că reacție ai și atunci când adversarul îți permite, e lent, apatic, nu e concentrat. Clar că Gloria Buzău era o echipă de bătut. Jucătorii au reușit să își atragă atenția, prin discuțiile pe care le-au avut, că e un meci greu, important, și că trebuie să avem continuitate.

Ajungi în play-off câștigând cu echipele mici. Aici mi-am creat eu semne de întrebare, cum vom arăta astăzi, după un meci bun cu Sepsi, dar ne-am prezentat bine. Am reușit să îi refac, să îi reîncarc mental. Împreună am reușit și e meritul jucătorilor. De aceea scot mereu asta în evidență, pentru că vreau să îi consider niște oameni importanți. Pentru mine, cea mai mare satisfacție e când văd că acești jucători progresează, joacă bine și spun suporterii noștri că sunt mândri de ei. Mă bucur foarte mult și mă hrănesc cu asta. Nu o fac pentru mine, nu vreau să ies eu in evidență, îmi doresc foarte mult ca acești jucători să fie cum sunt în momentul de față.

Am avut începutul de campionat destul de greu, cu FCSB, am jucat cu CFR în deplasare. Am avut și meciuri importante, grele. La fel, cu Sepsi, care e o echipă de play-off. Astăzi am întâlnit o echipă care părea ușor de bătut, dar trebuie să muncești mult ca să poți să o bați. A fost mai mult o chestiune de mental, de atitudine (…) Vreau să-i felicit pe băieți. Am venit aici și nu am fost plini de noi. Dacă luptăm pentru club și suporteri devenim mai puternici. Munca, seriozitatea, respectul, toate acestea ne fac mai puternici. Mulți se consideră lideri și arată asta în teren.

O să vedem dacă reușim să menținem starea asta. De fiecare dată trebuie să o luăm de la capăt, acum urmează un meci de Cupă, o să joace alții. Ne așteaptă un meci cu Dinamo, o echipă în formă. Suntem pe primul loc, rămâne ca eu să gestionez această situație”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

