Medalii de argint la JO 2024 pentru canotoarele românce, Ancuța Bodnar și Simona Radiș! Vezi restul programului din 1 august.

Canotoarele românce, Ancuța Bodnar și Simona Radiș au luat argintul la JO 2024. Iată de la ce ora vor lupta ceilalți sportivi români astăzi, 1 august.

Medalii de argint la JO 2024 pentru canotoarele românce, Ancuța Bodnar și Simona Radiș | Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român - Facebook

Canotoarele române Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câştigat medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris.





Ancuța Bodnar și Simona Radiș, cunoscute drept campioanele olimpice de la Tokyo, au condus cursa la 1.000 de metri, însă au încheiat pe locul doi, cu timp de 6 minute și 50 de secunde, fiind devansate pe final de Noua Zeelandă (Brooke Francis, Lucy Spoors), la doar 14/100 (6:50.45).





Medaliile de bronz au revenit Marii Britanii (Mathilda Hodgkins Byrner, Rebecca Wilde), înregistrate în 6 min 53 sec 22/100. Bodnar şi Radiş deţin de la Tokyo cel mai bun timp olimpic al probei (6:41.03).



România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.



România are acum trei medalii la JO 2024, una de aur, câştigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber, cea de argint cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, şi una de bronz, obţinută tot de David Popovici la 100 metri liber.



Programul zilei de 1 august de la Jocurile Olimpice 2024

Canotaj

12:50 patru rame feminin - Finala A: Adriana Adam, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş

13:10 patru rame masculin - Finala A: Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Gimnastică artistică

19:15 individual compus feminin - finala: Ana Maria Bărbosu, Amalia Ghigoarţă

Polo pe apă

20:30 România - Croaţia (Grupa A, masculin)

Yachting

16:35 Dinghy feminin: Ebru Bolat

Articol scris de Ilinca Dandoczi

