Germania-Scoția, 5-1. Victorie categorică în meciul de deschidere la Euro 2024.

Echipa Germaniei a învins formaţia Scoţiei cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, în Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania până pe 14 iulie.

EURO 2024. Victorie categorică a Germaniei în meciul de deschidere, 5-1 cu Scoția|Scotland National Team-Facebook

Mannschaft a început competiţia cu nu se poate mai bine, rezolvând primul meci încă din prima repriză.

Florian Wirtz (10), Jamal Musiala (19), Kai Havertz (45+1 - penalty), Niclas Fullkrug (68) şi Emre Can (90+3) au marcat pentru gazde, în timp ce autogolul lui Antonio Rudiger (87) a salvat onoarea scoţienilor.

Echipa antrenată de Julian Nagelsmann a controlat jocul de la un capăt la altul al meciului şi a marcat după doar zece minute, prin Florian Wirtz, care a şutat din marginea careului, unde a fost găsit nemarcat de Kimmich.

Germania şi-a dublat avantajul prin Jamal Musiala (19), servit de Havertz, după ce acesta fusese lansat în careu.

Gazdele au primit penalty (25), după o intervenţie a lui Christie la Musiala, însă arbitrajul video a intervenit şi a mutat faultul în afara careului, iar Gunn a reţinut şutul expediat de Havertz (28).

Finalul primei reprize a pus capăt oricăror speranţe ale Scoţiei, după ce Porteous l-a faultat dur pe Gundogan, iar arbitrajul video a intervenit: scoţianul a fost eliminat, iar Germania a primit penalty, transformat de Havertz (45+1).

Germania s-a aflat la cârma jocului şi după pauză, dar avantajul de pe tabelă i-a făcut pe jucătorii lui Nagelsmann să joace mai relaxat.

Niclas Fullkrug a marcat la doar cinci minute de la intrarea sa pe gazon (68), preluând mingea de care fusese deposedat Gundogan şi şutând fără speranţe pentru Gunn.

Atacantul Borussiei Dortmund a crezut că a reuşit dubla (76), dar golul său a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Scoţia a reuşit să marcheze contrar cursului jocului şi cu multă şansă, după o fază fixă: Robertson, fundaşul lui Liverpool, a executat o lovitură liberă, Fullkrug şi Tah nu au reuşit să respingă, fundaşul McKenna a reluat cu capul, iar mingea nu părea periculoasă pentru poarta lui Neuer, dar Rudiger s-a nimerit pe traiectorie şi goalkeeper-ul nu a mai putut interveni (87).



Germania a marcat şi al cincilea gol, unul superb, prin Emre Can, cu un şut din afara careului, la colţ, la care portarul Gunn putea face mai mult (90+3). Mijlocaşul Borussiei Dortmund era în vacanţă săptămâna trecută, dar a fost convocat de urgenţă în urmă cu trei zile, după ce Aleksandar Pavlovic s-a îmbolnăvit.



În celălalt meci din grupă se vor înfrunta echipele Ungariei şi Elveţiei, sâmbătă, la Koln. Următoarele meciuri din Grupa A se vor juca pe 19 iunie, Germania - Ungaria şi Scoţia - Elveţia.



Germania - Scoţia 5-1 (3-0)

Au marcat: Florian Wirtz (10), Jamal Musiala (19), Kai Havertz (45+1 - penalty), Niclas Fullkrug (68), Emre Can (90+3), respectiv Antonio Rudiger (87, autogol).

Munchen, Football Arena

EURO 2024 - Grupa A

Au evoluat echipele:

Germania: 1. Manuel Neuer - 6. Joshua Kimmich, 2. Antonio Rudiger, 4. Jonathan Tah, 18. Maximilian Mittelstaedt - 23. Robert Andrich (5. Pascal Gross, 46), 8. Toni Kroos (25. Emre Can, 80) - 10. Jamal Musiala (13. Thomas Muller, 74), 21. Ilkay Gundogan (căpitan), 17. Florian Wirtz (19. Leroy Sane, 63) - 7. Kai Havertz (9. Niclas Fullkrug, 63). Selecţioner: Julian Nagelsmann.

Scoţia: 1. Angus Gunn - 13. Jack Hendry, 15. Ryan Porteous, 6. Kieran Tierney (26. Scott McKenna, 77) - 2. Anthony Ralston, 8. Callum McGregor (14. Billy Gilmour, 67), 4. Scott McTominay, 3. Andrew Robertson (căpitan) - 11. Ryan Christie (9. Lawrence Shankland, 82), 7. John McGinn (23. Kenny McLean, 67) - 10. Che Adams (5. Grant Hanley, 46). Selecţioner: Steve Clarke.

Arbitru: Clement Turpin

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: