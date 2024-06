EURO 2024. Germania-Scoția, meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal. Programul meciurilor.

Campionatul European de fotbal - EURO 2024 debutează vineri, 14 iunie, la Munchen, cu meciul de deschidere dintre echipa gazdă, Germania, şi Scoţia. Vezi programul meciurilor.

EURO 2024 începe cu meciul de deschidere Germania-Scoția. Programul meciurilor|Echipa Nationala a Romaniei

Cele două echipe s-au înfruntat de 17 ori, Germania având 8 victorii, Scoţia 4, în timp ce 5 partide s-au încheiat nedecis (golaveraj 26-23). Germania a câştigat ultimele trei confruntări directe, ultimul succes al scoţienilor datând de acum 25 de ani. La ultimul lor duel, Germania se impunea pe Hampden Park din Glasgow cu 3-2, în preliminariile EURO 2016 (7 septembrie 2015), prin golurile lui Thomas Muller (18, 34) şi Ilka Gundogan (54).

Cele două echipe s-au mai întâlnit o dată la un EURO, în 1992, la Norrkoeping, Germania câştigând cu 2-0, graţie reuşitelor lui Karl-Heinz Riedle (29) şi Stefan Effenberg (47).

Scoţia, care se află la al patrulea său turneu final al EURO, are doar două victorii în nouă partide, cea mai recentă contra Elveţiei (1-0), în 1996.

Din Grupa A mai fac parte echipele Ungariei şi Elveţiei.

Echipele probabile:

Germania: Neuer - Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstaedt - Andrich, Kroos - Musiala, Gundogan (căpitan), Wirtz - Havertz. Selecţioner: Julian Nagelsmann.

Scoţia: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, A. Robertson (căpitan) - McGinn, McTominay, McGregor, Christie - Che Adams. Selecţioner: Steve Clark.

Arbitru: Clement Turpin.

Lotul oficial pentru EURO 2024

România va debuta la EURO 2024, care va avea loc în Germania, pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

Lotul României pentru EURO 2024 (14 iunie-14 iulie):

portari: Florin Niţă (Gaziantep/Turcia, 21 selecţii/0 goluri marcate), Horaţiu Moldovan (Atletico Madrid/Spania, 11/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 17/1), Vasile Mogoş (CFR Cluj, 7/0), Radu Drăguşin (Tottenham/Anglia, 17/0), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia, 2/0), Adrian Rus (FC Pafos/Cipru, 20/1), Ionuţ Nedelcearu (Palermo/Italia, 27/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood/Arabia Saudită, 27/1), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 35/2);

mijlocaşi: Deian Sorescu (Gaziantep/Turcia, 17/0), Marius Marin (Pisa/Italia, 18/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor/Turcia, 37/4), Răzvan Marin (Empoli/Italia, 55/3), Nicolae Stanciu (Damac/Arabia Saudită, 70/14), Adrian Şut (FCSB, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 18/0), Dennis Man (Parma/Italia, 24/7), Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 21/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves/Spania, 35/5), Florinel Coman (FCSB, 15/1);

atacanţi: Denis Drăguş (Gaziantep/Turcia, 11/2), George Puşcaş (Bari/Italia, 42/11), Denis Alibec (Muaither/Qatar, 37/5), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 2/0).

Programul meciurilor EURO 2024

Faza Grupelor

Vineri, 14 iunie 2024

*ora 22:00: Germania - Scoția (grupa A, Munchen)

Sâmbătă, 15 iunie 2024

*ora 16:00: Ungaria - Elveția (grupa A, Koln)

*ora 19:00: Spania - Croația (grupa B, Berlin)

*ora 22:00: Italia - Albania (grupa B, Dortmund)

Duminică, 16 iunie 2024

*ora 16:00: Polonia - Olanda (grupa D, Hamburg)

*ora 19:00: Slovenia - Danemarca (grupa C, Stuttgart)

*ora 22:00: Serbia - Anglia (grupa C, Gelsenkirchen)

Luni, 17 iunie 2024

*ora 16:00: ROMÂNIA - Ucraina (grupa E, Munchen)

*ora 19:00: Belgia - Slovacia (grupa E, Frankfurt)

*ora 22:00: Austria - Franța (grupa D, Dusseldorf)

Marți, 18 iunie 2024

*ora 19:00: Turcia - Georgia (grupa F, Dortmund)

*ora 22:00: Portugalia - Cehia (grupa F, Leipzig)

Miercuri, 19 iunie 2024

*ora 16:00: Croația - Albania (grupa B, Hamburg)

*ora 19:00: Germania - Ungaria (grupa A, Stuttgart)

*ora 22:00 Scoția - Elveția (grupa A, Koln)

Joi, 20 iunie 2024

*ora 16:00: Slovenia - Serbia (grupa C, Munchen)

*ora 19:00: Danemarca - Anglia (grupa C, Frankfurt)

*ora 22:00: Spania - Italia (grupa B, Gelsenkirchen)

Vineri, 21 iunie 2024

*ora 16:00: Slovacia - Ucraina (grupa E, Dusseldorf)

*ora 19:00: Polonia - Austria (grupa D, Berlin)

*ora 22:00: Olanda - Franța (grupa D, Leipzig)

Sâmbătă, 22 iunie 2024

*ora 16:00: Georgia - Cehia (grupa F, Hamburg)

*ora 19:00: Turcia - Portugalia (grupa F, Dortmund)

*ora 22:00: Belgia - ROMÂNIA (grupa E, Koln)

Duminică, 23 iunie 2024

*ora 22:00: Elveția - Germania (grupa A, Frankfurt)

*ora 22:00: Scoția - Ungaria (grupa A, Stuttgart)

Luni, 24 iunie 2024

*ora 22:00: Croația - Italia (grupa B, Leipzig)

*ora 22:00: Albania - Spania (grupa B, Dusseldorf)

Marți, 25 iunie 2024

*ora 19:00: Olanda - Austria (grupa D, Berlin)

*ora 19:00: Franța - Polonia (grupa D, Dortmund)

*ora 22:00: Anglia - Slovenia (grupa C, Koln)

*ora 22:00: Danemarca - Serbia (grupa C, Munchen)

Mercuri, 26 iunie 2024

*ora 19:00: Slovacia - ROMÂNIA (grupa E, Frankfurt)

*ora 19:00: Ucraina - Belgia (grupa E, Stuttgart)

*ora 22:00: Cehia - Turcia (grupa F, Hamburg)

*ora 22:00: Georgia - Portugalia (grupa F, Gelsenkirchen)

Optimi de finală

Sâmbătă, 29 iunie 2024

*ora 19:00: 2A - 2B (optime 1, Berlin)

*ora 22:00: 1A - 2C (optime 2, Dortmund)

Duminică, 30 iunie 2024

*ora 19:00: 1C - 3D/3E/3F (optime 3, Gelsenkirchen)

*ora 22:00: 1B - 3A/3D/3E/3F (optime 4, Koln)

Luni, 1 iulie 2024

*ora 19:00: 2D - 2E (optime 5, Dusseldorf)

*ora 22:00: 1F - 3A/3B/3C (optime 6, Frankfurt)

Marți, 2 iulie 2024

*ora 19:00: 1E - 3A/3B/3C/3D (optime 7, Munchen)

*ora 22:00: 1D - 2F (optime 8, Leipzig)

Sferturi de finală

Vineri, 5 iulie 2024

*ora 19:00: câștigătoare optime 4 - câștigătoare optime 2 (sfert 1, Stuttgart)

*ora 22:00: câștigătoare optime 6 - câștigătoare optime 5 (sfert 2, Hamburg)

Sâmbătă, 6 iulie 2024

*ora 19:00: câștigătoare optime 3 - câștigătoare optime 1 (sfert 3, Dusseldorf)

*ora 22:00: câștigătoare optime 7 - câștigătoare optime 8 (sfert 4, Berlin)

Semifinală

*Marți, 9 iulie 2024

*ora 22:00: câștigătoare sfert 1 - câștigătoare sfert 2 (semifinala 1, Munchen)

Miercuri, 10 iulie 2024

ora 22:00: câștigătoare sfert 4 - câștigătoare sfert 3 (semifinala 2, Dortmund)

FINALA

Duminică, 14 iulie 2024

*câștigătoare semifinală 1 - câștigătoare semifinală 2 (FINALA, Berlin)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: