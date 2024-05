Mihai Silvășan, antrenorul U-BT, pregătit pentru ultimul meci din finala campionatului: „Finala nu e gata”

U-BT Cluj s-a impus într-o manieră autoritară în al patrulea meci al finalei Ligii Naționale cu CSU CSM Oradea, pe Oradea Arena, scor 80-108. Antrenorului Mihai Silvășan a vorbit despre schimbarea survenită în formația sa care a adus o victorie.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj-Napoca/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania a reușit să obțină un nou rezultat pozitiv în finala Ligii Naționale. Clujenii au câștigat cu 108-80 partida de luni seara și se află la o victorie distanță de titlul de campioni. Jocul cu numărul V va avea loc joi, cu începere de la ora 19:00.

După ce a pierdut confruntarea de sâmbătă, U-Banca Transilvania a evoluat cu multă intensitate în meciul cu numărul IV. Imediat clujenii s-au desprins la 4-14, în urma unui coș de trei puncte semnat de Jarell Eddie. Ofensiva a funcționat perfect, dovadă fiind cele 31 de puncte izbutite în sfertul întâi. În schimb, Oradea a marcat doar 13 puncte.

Clujenii i-au ținut pe orădeni în permanență la o diferență considerabilă, grație unei prestații la înălțime. Au rezolvat problema recuperărilor, pe care Cățe și Richard au câsțigat-o în dauna adversarilor. Practic, Oradea nu s-a aflat în niciun moment în avantaj pe tabelă, în vreme ce U-Banca Transilvania a condus inclusiv cu 34 de puncte.

„Am evoluat bine de la început, am știut care ne este scopul și ce trebuie să facem. Evident, am avut o zi foarte bună la aruncări, însă asta vine și de la starea mentală a noastră. Finala nu este gata, trebuie să rămânem extrem de concentrați înaintea meciului următor, pe care îl vom juca în fața suporterilor. Le-am spus multe lucruri jucătorilor, dar ideea era să uităm de acea presiune de a rămâne neînvinși. Nu trebuie să uităm de obiectivul nostru principal. Ne vom concentra și vom depune toată energia necesară pentru a ieși campioni”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

„Am fost pregătiți să jucăm, cu intensitatea potrivită. Oradea nu va renunța, dar noi mai avem nevoie de o singură victorie. Am fost concentrați de la început, i-am învins la recuperări, așa cum ne-am dorit. Am fost agresivi și am înscris. În această sală trebuie să începi mai bine decât ei, astfel va fi foarte greu. Noi luăm fiecare meci pe rând, totul e diferit. Așa va fi și joi, dar noi vom face tot ce ne stă în putință să câștigăm”, a adăugat Patrick Richard, căpitanul echipei.

