U-BT Cluj joacă meciul 4 din finala Ligii Naționale. Lupta pentru titlu continuă.

CSM CSU Oradea și U-BT Cluj-Napoca vor juca cel de-al patrulea meci din finala Ligii Naționale, luni, de la ora 19:00, pe Oradea Arena.

CSM CSU Oradea și U-BT Cluj-Napoca vor juca cel de-al patrulea meci din finala Ligii Naționale, luni, de la ora 19:00, pe Oradea Arena. „U” continuă să aibă avantaj în finală după trei partide (2-1).

Sâmbătă, 18 mai, U-BT Cluj a fost învinsă în meciul cu numărul trei din finala Ligii Naționale cu scorul 94-92 (30-20, 19-21, 20-22, 25-29). CSM CSU Oradea a pus astfel capăt seriei de invincibilitate a campioanei, care nu a mai pierdut în acest sezon în competițiile interne.

Antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, a declarat după finalul partidei de sâmbătă că orădenii au jucat un baschet mult mai bun și au meritat victoria.

„Felicit echipa din Oradea, au jucat un baschet mai bun decât noi. Din păcate, a fost un nou meci în care am pierdut foarte urât lupta la recuperări. Cred că acolo trebuie să îmbunătățim totul. Este o finală și mergem mai departe, cu gândul la următorul meci. Jucăm cu o echipă bună și va trebui să fim pregătiți luni. Ne-am luptat, asta este caracteristica echipei noastre, dar nu am putut întoarce soarta meciului. Karel are o accidentare, a încercat ieri să alerge, nu poate schimba direcția. Vom vedea dacă va fi apt pentru meciul de luni”, a spus Mihai Silvășan.

Cu toate acestea, U-BT Cluj a reușit să câștige primele două meciuri, disputate pe BT Arena cu scorul de 95-64 si 74-69. Meciul cu numărul cinci dintre cele două echipe va avea loc joi, 23 mai, de la ora 19:00, pe BT Arena.

