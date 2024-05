U-BT Cluj, învinsă de CSM CSU Oradea, în al treilea meci al finalei campionatului

U-BT Cluj a fost învinsă la mare luptă sâmbătă seara, în meciul trei al finalei cu CSM CSU Oradea.

U-BT Cluj, învinsă de CSM CSU Oradea/Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Sâmbătă, 18 mai, U-BT Cluj a fost învinsă de CSM CSU Oradea, în al treilea meci al finalei campionatului, cu scorul de 94-92 (30-20, 19-21, 20-22, 25-29).

Bihorenii au început mult mai bine jocul, au condus cu 7-0, apoi cu 16-5, forțându-l pe Mihai Silvășan să ceară time-out. Ofensiva adversarilor a funcționat perfect, așa că CSM a totalizat 30 de puncte în primul sfert, în vreme ce U-Banca Transilvania a reușit doar 20. Pe fondul unui joc bun al lui Emi Cățe și Jarell Eddie, clujenii s-au apropiat la 3 lungimi, 32-29. Ulterior, coșul lui Bryce Jones a strâns situația la doar un punct, 34-33. Donatas Tarolis a oferit răspunsul CSM-ului, care a intrat la cabine în avantaj, 49-41.

U-Banca Transilvania a alergat serios după egalare și a beneficiat de momente bune în actul trei, când Patrick Richard și Bryce Jones au scuturat plasa de la mare distanță. Din nefericire, leii au găsit de fiecare dată răspunsul, iar sfertul patru s-a derulat tot sub semnul echilibrului. U-BT Cluj a revenit de la mai multe ori la o singură posesie, dar nu a găsit resursele necesare să preia conducerea. Drept urmare, CSM a bifat prima victorie în această finală, cele două rivale urmând să își dea întâlnire din nou luni, 20 mai, cu începere de la ora 19:00.

Antrenorul U-BT Cluj, Mihai Silvăşan, a declarat că echipa merge mai departe cu gândul la următorul meci.

„Felicit echipa din Oradea, au jucat un baschet mai bun decât noi. Din păcate, a fost un nou meci în care am pierdut foarte urât lupta la recuperări. Cred că acolo trebuie să îmbunătățim totul. Este o finală și mergem mai departe, cu gândul la următorul meci. Jucăm cu o echipă bună și va trebui să fim pregătiți luni. Ne-am luptat, asta este caracteristica echipei noastre, dar nu am putut întoarce soarta meciului. Karel are o accidentare, a încercat ieri să alerge, nu poate schimba direcția. Vom vedea dacă va fi apt pentru meciul de luni”, a transmis antrenorul U-BT Cluj, Mihai Silvășan.

