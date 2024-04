Alex Bota, cel mai tânăr debutant de la Universitatea Cluj, a semnat prelungirea contractului

Alex Bota, cel mai tânăr debutant de la Universitatea Cluj, a semnat prelungirea contractului pentru următorii trei ani.

Sursă foto: captura ecran video- Youtube: FC Universitatea Cluj

Juniorul de la Academia Universității Cluj a debutat, la 14 ani, 11 luni și 13 zile în meciul cu CFR Cluj de la finalul sezonului regulat din ediția trecută de Superliga, el fiind trimis pe teren de Ovidiu Sabău în minutul 83 al meciului.

Alex Bota este al treilea cel mai tânăr debutant din istoria campionatului românesc, după Nicolae Dobrin, care a debutat la 14 ani, 10 luni și 5 zile în meciul „U”/Știința Cluj-Dinamo București în 1962 și Alexandru Stoian (Farul Constanța), debutant la la 14 ani, 10 luni si 13 zile în meciul FC Univ. Craiova – Viitorul / Farul Constanța, în 28 octombrie 2022.

La nivel de juniori, acesta a câștigat anul trecut alături de ”U” trofeul de campion în Liga Elitelor U15 și Supercupa Elitelor U15, unde a marcat două goluri în victoria cu Viitorul Cluj, notează fcucluj.ro.

Tânărul fotbalist a declarat că prelungirea contractului reprezintă un pas înainte și este foarte bucuros că a revenit pe teren după o accidentare.

„A fost o perioadă mai grea. Am avut o accidentare, am stat două luni. Acum sunt bucuros că am revenit alături de băieți și ce e mai bun urmează să vină. Mă simt foarte bucuros că am semnat acest contract. E un pas înainte”, a precizat Alex Bota.

Academia la care joacă Alex Bota a fost înființată în 2009, iar în 2017 a intrat parteneriat cu Universitatea Cluj. Totodată, jucătorii au fost vicecampioni în Liga Elitelor la U19 și U17 în sezonul 2021-2022.

