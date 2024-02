Universitatea Cluj și CFR, bune de plată. Cele două rivale, amendate de Comisia de Disciplină a FRF

Universitatea Cluj și CFR Cluj au fost amendate de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) în urma partidelor jucate din etape 25 și 26 a Superligii.

„U” Cluj și CFR Cluj, amendate cu mii de lei de FRF. Sursă foto: Facebook/ Fotbal Club CFR 1907 Cluj

CFR Cluj a fost amendată de către Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) cu suma de 5.000 de lei, din cauza comportamentului celor prezenți în tribune și folosirea de materiale pirotehnice de la meciul cu Rapid, din etapa 25 a Superligii, meci pe care clujenii l-au pierdut cu scorul de 1-0.

De asemenea, „U” Cluj a fost sancționată cu suma de 22.500 de lei pentru aceleași motive, după meciul disputat din etapa 26 a Superligii, unde a jucat cu liderul FCSB. Cele două echipe au remizat, scor 0-0.

"FC CFR 1907 Cluj vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportiva de 5.000 lei.

AS FC Universiatea Cluj vs. FC FCSB – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul ASFC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 22.500 lei", scrie LPF.

În runda 27 din Superliga, CFR Cluj a reușit să o învingă pe Dinamo București cu scorul de 4-0, după ce în prima repriză nu s-a marcat niciun gol.

Echipa din Gruia se află pe locul 2 în Superliga cu 48 de puncte, fiind la 10 puncte de liderul FCSB. „U” Cluj a remizat, în ultima etapă, cu Sepsi. Sf. Gheorghe, scor 0-0, iar în momentul de față, „studenții” se află pe locul 9 în Superliga cu 35 de puncte, fiind la doar 2 puncte distanță de locul care duce în play-off.

