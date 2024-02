U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în finala Cupei României. Mihai Silvășan: „Vom juca cu trofeul pe masă”

U-BT Cluj-Napoca şi CS Rapid Bucureşti vor disputa finala Cupei României la baschet masculin, după victoriile obţinute, sâmbătă, în semifinale, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

U-BT Cluj-Napoca, care are cinci trofee în palmares (2016, 2017, 2018, 2020, 2023), a dispus în penultimul act de CSM CSU Constanţa, cu 92-67 (27-21, 25-15, 13-15, 27-16).

De al „U” s-au remarcat Adam Amani Andrea Mokoka (15 puncte), Bryce Jones (14 p, 3 recuperări, 3 pase decisive), Dennis Jerome Seeley Jr (14 p), Andrija Stipanovic (13 p, 5 rec, 5 pd), Patrick Neal Richard (12 p, 3 rec, 3 pd). MVP-ul constănţenilor a fost Cedric Earl Henderson Jr (16 p, 9 rec).

În cealaltă semifinală, CS Rapid Bucureşti a dispus de CSM CSU Oradea, finalista de anul trecut, cu 63-61 (15-22, 19-13, 11-10, 18-16). Victoria a fost adusă de Sayeed Al Kabir Pridgett, cu un coş de trei puncte când mai erau 28 de secunde de joc.

Cei mai buni rapidişti au fost Tudor Ştefan Şomăcescu, 13 p, 4 rec, Sayeed Al Kabir Pridgett, 13 p, 6 rec, 4 pd, şi Paulius Petrilevicius, 13 p, 4 rec. Cel mai bun de la orădeni a fost Donatas Tarolis, cu 21 p, 6 rec, 3 pd. Finala va avea loc duminică, de la ora 20:30, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

„Vom juca cu trofeul pe masă, asta ne și doream. Am împărțit minute oarecum egale jucătorilor, ne doream lucrul acesta. Mă bucur că am câștigat și vom fi pregătiți pentru finală. Am vrut să avem mai multe energie, în ultimele meciuri am început mai prost și am ales o formulă care să ne dea mai multe energie. Trebuia să avem mai multă energie în apărare, de acolo pleacă forța noastră ca echipă. Asta s-a văzut astăzi. Rapid este o echipă bună și cu siguranță nu îi vom subestima. Meciul nu se va câștiga dinainte. Va trebui să muncim pentru trofeu și să jucăm un baschet de calitate”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

