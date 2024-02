Calificare dramatică pentru U-BT Cluj-Napoca în semifinalele Cupei României. Echipele calificate.

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 96-92 (31-32, 12-17, 27-25, 26-19), joi seara, la Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale competiţiei.

U-BT Cluj-Napoca, calificată în semifinalele Cupei României la baschet masculin/Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook.com

U-BT Cluj, deţinătoarea trofeului, echipă neînvinsă în acest sezon intern, era condusă cu 85-77 când mai erau patru minute de joc. Clujenii, sfertfinalişti în EuroCup, au reuşit o serie remarcabilă de 13 puncte consecutive şi au preluat conducerea (90-85).

Cei mai buni de la învingători au fost Patrick Neal Richard, cu 17 puncte, 9 recuperări, 3 pase decisive, Bryce Jones, cu 16 p, 5 rec, Dennis Jerome Seeley Jr, cu 16 p, 4 rec.

„Sincer, ne așteptam la un meci greu. A fost un meci intens, greu, ei au venit aici și au avut o prestație curajoasă, reușind aruncări imposibile de multe ori. Am fost suficient de buni pentru a câștiga!”, a declarat antrenorul U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, în urma victoriei obținute de clujeni în fața celor de la CSM Voluntari.

„Nu am prins cea mai bună zi din punct de vedere al apărării, am schimbat tactica pe final și am câștigat. Ne pregătim acum pentru semifinale”, a adăugat Silvășan.

MVP-ul ilfovenilor a fost Trevon Litrell Allen, cu 30 de puncte. Alexandru Lucian Olah a avut şi el o evoluţie foarte bună, cu 12 p, 10 rec, 3 pd.

Echipele calificate în semifinalele Cupei României la bashet masculin

Meciurile din sferturile Cupei României la baschet masculin s-au disputat, joi, la Cluj-Napoca, în cadrul Turneului F8, iar echipele calificate în semifinale sunt CSM Constanţa, Rapid Bucureşti, CSM Oradea şi U BT Cluj-Napoca.

În semifinale vor evolua CSM Constanţa – U BT Cluj şi Rapid Bucureşti – CSM Oradea, ambele meciuri fiind programate sâmbătă, de la orele 17.30, respectiv 20.30, în BT Arena din Cluj-Napoca.

Finala Cupei României va avea loc duminică, de la ora 20.30.

Deţinătoarea trofeului este campioana U Banca Transilvania Cluj, care a adunat cinci trofee începând din 2016.

