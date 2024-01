Revenire spectaculoasă pentru U-BT Cluj-Napoca în meciul cu ratiopharm Ulm. Silvășan: „A fost un meci pe care l-am câștigat cu sufletul”

U-Banca Transilvania s-a specializat în revenirea de la diferențe consistente. Baschetbaliștii nu s-au dat bătuți în deplasarea din Germania și au obținut o victorie pe terenul celor de la Ratiopharm Ulm cu scorul de 85-81.

U-Banca Transilvania s-a specializat în revenirea de la diferențe consistente/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa germană ratiopharm Ulm, cu scorul de 85-81 (17-24, 19-27, 19-15, 30-15), miercuri seara, în deplasare, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a făcut o primă repriză slabă, iar după 20 de minute echipa din Ulm conducea la o diferenţă de 15 puncte. „U” a evoluat apoi din ce în ce mai bine şi a reuşit să se impună cu 85-81. Cu şase minute înainte de final, gazdele aveau 74-70, dar clujenii au reuşit nouă puncte consecutive.

Patrick Richard a fost MVP-ul echipei ardelene, cu 27 de puncte, 3 pase decisive, iar Bryce Jones a contribuit cu 12 p, 6 recuperări, 6 pd. De la gazde s-au remarcat LJ Figueroa, 17 p, 3 rec, Juan Nunez, 15 p, 3 rec, 3 pd, Thomas Klepeisz, 14 p, 7 pd, Georginho De Paula, 11 p, 7 rec, Trevion Lamon Williams, 10 p, 9 rec, 7 pd.

Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, Dreamland Gran Canaria şi U-BT Cluj-Napoca şi-au asigurat prezenţa în play-off încă din etapa precedentă. U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci pe 23 ianuarie, acasă, cu Dolomiti Energia Trento.

„Evident, sunt foarte bucuros de această victorie. Sunt fericit de felul cum am jucat și de ce am demonstrat pe teren. A fost un meci pe care l-am câștigat cu sufletul. Nu este primul meci câștigat în acest fel în EuroCup. Este încă o dovadă că echipa noastră are un caracter grozav. Îi felicit pe jucători, chiar dacă nu a fost cea mai bună zi a noastră. Am pierdut 15 mingi până la pauză, ceea ce a fost enorm. Am întâlnit o apărare agresivă, se vedea că Ulm voia neapărat victoria. Am reacționat bine în repriza a doua și am marcat coșuri importante, în special prin căpitanul nostru. A arătat ce calitate are! De asemenea, defensiv am depus un efort consistent. Din nou, sunt foarte încântat de această victorie și mergem mai departe! La sfârșitul sfertului trei am jucat zonă, am izbutit intercepții și le-am pus probleme celor de la Ulm. Le-am spus băieților la pauză că trebuie să avem intensitate și să fim concentrați. Aceea a fost cheia meciului, toți jucătorii au trebuit să depună efort maxim. Știam că avem jucători care pot suplini absența lui Seeley. Asta s-a și întâmplat!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj-Napoca.

Clasament

1. Mincidelice JL Bourg-en-Bresse 12 victorii-3 înfrângeri

2. Dreamland Gran Canaria 11-3

3. U-BT Cluj-Napoca 11-4

4. ratiopharm Ulm 8-7

5. Aris Midea Salonic 7-8

6. Dolomiti Energia Trento 7-8

7. Buducnost VOLI Podgorica 6-9

8. Turk Telekom Ankara 5-9

9. 7bet-Lietkabelis Panevezys 5-10

10. Slask Wroclaw 2-13

